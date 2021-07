Epic Games Store : Verdun et Defense Grid: The Awakening gratuits cette semaine, un FPS bullet hell et un simulateur de trains offerts ensuite

Et c'est reparti pour une nouvelle salve de jeux gratuits sur l'Epic Games Store ! Ils sont encore une fois au nombre de deux, et n'ont pas grand-chose à voir entre eux. Nous avons d'un côté le FPS multijoueur durant la Première Guerre mondiale qu'est Verdun, et de l'autre le tower defense Defense Grid: The Awakening.



Pour les liens de téléchargement valables jusqu'au 29 juillet et les présentations, ça se passe ci-dessous.

Defense Grid: The Awakening Defense Grid: The Awakening est le jeu de tower defense ultime pour joueurs de tous niveaux. Une horde d'ennemis lance une invasion, et c'est au joueur de les arrêter en construisant des fortifications stratégiques autour de sa base. Les commandes sont intuitives et le gameplay profond : les attaques spéciales et propriétés de chaque tour se complètent et fournissent une large gamme de possibilités pour obtenir la victoire. Verdun Verdun est le premier FPS multijoueur vous plongeant, vous et votre escouade, dans des combats offensifs et défensifs intenses. Verdun est le premier FPS multijoueur se déroulant dans un environnement réaliste au sein de la Première Guerre mondiale, vous offrant ainsi une expérience très peu vue du champ de bataille.

La semaine prochaine, ce sont les FPS bullet hell MOTHERGUNSHIP et Train Sim World 2 qui seront offerts pendant 7 jours.