Epic Games Store : Obduction et Offworld Trading Company gratuits cette semaine, un FPS multijoueur et un tower defense offerts ensuite

2 par 2, c'est beaucoup mieux, y compris sur l'Epic Games Store. Et ça tombe bien, en ce moment, les jeux sont offerts par paire sur la plateforme. D'aujourd'hui au jeudi 22 juillet, vous pouvez ainsi récupérer gratuitement Obduction et Offworld Trading Company (déjà offert l'année dernière) des expériences sur fond de science-fiction bien différentes.

Pour les présentations et les liens de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Obduction

Cyan, le studio indie qui vous a amené Myst, vous apporte une nouvelle aventure de science-fiction.

Alors que vous vous promenez à côté du lac par une nuit nuageuse, un artefact curieux et organique tombe du ciel étoilé et inexplicablement, sans demander votre permission, vous transporte à travers l'univers. Vous avez été enlevé de votre existence confortable et introduit dans un paysage extra-terrestre contenant des parties de Terre provenant de périodes et lieux inattendus.

Les mondes étranges d'Obduction ne révèlent leurs secrets que lorsque vous explorez, découvrez, considérez, et résolvez leurs indices. Pendant que vous appréciez la beauté de l'autre monde et explorez ses paysages énigmatiques, n'oubliez pas que les choix que vous faites auront des conséquences importantes. C'est votre histoire maintenant.

Offworld Trading Company

Mars a été colonisée. Les géants commerciaux de la Terre sont maintenant invités à participer au développement de la nouvelle colonie. La concurrence est rude pour dominer le marché dans ce jeu de stratégie économique en temps réel et au rythme effréné proposé par le concepteur de Civilization IV, Soren Johnson.