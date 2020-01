E3 2020 : l'ESA réagit à l'annonce de l'absence de Sony sur le salon, l'indifférence est de mise

Vous l'avez sans doute déjà lu, Sony ne fera pas le déplacement à Los Angeles en juin prochain pour participer à l'E3 2020. Il fallait s'en douter, l'ESA, qui organise le salon, n'est pas restée muette face à cette annonce et a donc pris la parole pour la commenter, ou plutôt devrions nous dire pour brasser du vent...

Voici une traduction de la brève déclaration effectuée :

L'E3 est un évènement emblématique célébrant l'industrie du jeu vidéo et mettant en vedette les personnes, les marques et les innovations redéfinissant le divertissement aimé par des milliards de personnes à travers le monde. L'E3 2020 sera un spectacle passionnant et énergique présentant de nouvelles expériences, des partenaires, des espaces d'exposants, des activations et une programmation qui divertiront les participants, anciens comme nouveaux. L'intérêt des exposants pour nos nouvelles activations attire l'attention des marques qui considèrent l'E3 comme une opportunité clé de se connecter avec les fans de jeux vidéo du monde entier.

Oui, il n'est même pas fait mention de la firme japonaise dans la déclaration à proprement parler, comme pour bien montrer que cette absence ne fait rien aux organisateurs. Plus intéressant, le terme « activation » est utilisé à plusieurs reprises, rejoignant la possible nouvelle orientation du salon dont nous vous avions fait part en septembre dernier et qui n'a vraiment rien de réjouissant. Jason Schreier a de son côté commenté l'annonce de Sony en évoquant le fait qu'il avait entendu l'an passé que la raison pour laquelle le géant avait zappé l'E3 ne serait autre que des tensions avec l'ESA.

Reste désormais à voir quelle tête aura véritablement le salon cette année, mais nous avons encore bien le temps, l'année venant juste de débuter.