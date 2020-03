La liste des salons annulés du week-end (jeu vidéo, cosplay, animation, manga, pop culture, geek...), le coronavirus en cause

Le coup de l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes, alors que la veille ils laissent venir des milliers de supporters Italiens chez nous bien qu'ils aient plus de 2000 cas officiellement déclaré chez eux... c'est une blague, ou il faut comprendre que ce que représente économiquement un tel match est plus important que la vie des Français ? Moi je l'entend comme ça en tout cas, tout comme les mecs font passer en douce la reforme des retraites en 49.3 sous couvert du coronavirus le bon alibi tiens -_-"... Non mais merde cette décision il fallait la prendre avant le match soit quelques heures avant, ou au moins ne pas laisser rentrer les supporter Italiens alors que le virus fait des ravages la bas, on dirait le timing est calculé pour encaisser tous les bénéfices autour du match avant et surtout une mesure qui vise plus le mouvement des gilets jaunes que la sécurité sanitaire des Français, ça fait franchement dégueulasse.Les mecs font rien pour vraiment encadrer le problème chez nous, pas de quarantaine, les frontières ouverte..., semblent privilégier l'économie et les grosses rentrées d'argent à la sécurité des résidents de leur pays, mais par contre on se sert de ça pour faire passer en douce la reforme des retraites, les mouvements des gilets jaunes...Même sans forcément soutenir les gilets jaunes, gueuler pour les retraites... il y a de quoi vomir de les voir ne pas encadrer ça sérieusement mais s'en servir d'alibi pour ce qui les arrangent, assurer la sécurité de votre peuple d'abord, mettez l'économie et vos sinistres intérêts de coté pendant un moment aussi crucial.De toute façon c'est dans ses moments la qu'on voit le vrai visage des gens, même si on le savait déjà, la les faits et actes sont cinglants d'ignominie il y a juste à avoir un peu recul pour s'en convaincre. Si ça gangrène vraiment chez nous ce qui semble être la direction c'est ce que retiendront les Français, fallait se bouger avant plutôt que de regarder ses intérêts.