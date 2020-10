Blade Runner: Enhanced Edition ne sortira pas en 2020, le développement est compliqué

En mars dernier, Nightdive Studios annonçait Blade Runner: Enhanced Edition, version remastérisée du jeu d'aventure de Westwood Studios sorti en 1997 et prenant place dans l'univers du film Blade Runner de Ridley Scott, sans pour autant mettre en scène Rick Deckard, mais un autre chasseur de Replicants.

Normalement, le titre aurait dû arriver en fin d'année sur PC, PS4, Xbox One et Switch, mais comme l'a expliqué le PDG de Nightdive Stephen Kick à Eurogamer, le développement est compliqué. Pour faire simple, le jeu utilise des vidéos pour arrière-plans, et les personnages sont une succession de modèles créés pour les animations in-game. Sans parler du code, très compliqué à déchiffrer et qui a partiellement disparu. Pourtant, Nightdive a fait appel à l'équipe derrière ScummVM pour comprendre comment Blade Runner fonctionne, les fans sont efficaces, c'est grâce à eux que le titre est arrivé sur GOG.com. Mais il s'agit là d'un programme open source, et sa communauté laisse à disposition des joueurs le code du jeu, chose impossible à faire sur consoles. Du coup, Nightdive se débrouille comme il peut, l'équipe de ScummVM suit le développement de loin et a évidemment hâte de voir le résultat final.

Nightdive Studios travaille donc d'arrache-pied sur Blade Runner: Enhanced Edition, il compte cependant le passer à 30 fps et rajouter du grain pour un effet plus cinématographique, mais quand pourrons-nous y jouer ? Pas en 2020 comme prévu, c'est sûr, le jeu n'a désormais plus de période de sortie, il faudra être patient. Vous pouvez retrouver le premier film Blade Runner en version Final Cut à 8,6 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Blade Runner: Enhanced Edition, une première vidéo comparative pour le remaster