Blade Runner: Enhanced Edition, le jeu de 1997 renaît sur PC, PS4, Xbox One et Switch

En 1997, Westwood Studios proposait Blade Runner, un jeu d'aventure et d'enquête revisitant le récit du film culte de Ridley Scott, lui-même basé sur Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? de Philip K. Dick. Sorti sur PC, il a eu droit à une nouvelle jeunesse en décembre dernier, alors que GOG le proposait pour la première fois en téléchargement sur sa plateforme.

Aujourd'hui, surprise, Nightdive Studios et Alcon Entertainment annoncent Blade Runner: Enhanced Edition, une version remastérisée et améliorée de ce point-and-click. Nightdive est un habitué du genre, lui qui a œuvré sur System Shock: Enhanced Edition ou l'imminent DOOM 64. Le projet a néanmoins été plus compliqué qu'à l'accoutumée, car le code initial avait été perdu par Westwood Studios lors d'un déménagement de Las Vegas à Los Angeles dans les années 2000.

« C'est vrai que le code source d' origine de Blade Runner a été perdu », explique Larry Kuperman, responsable du développement commercial chez Nightdive. « Nous avons minutieusement procédé à la rétro-ingénierie du code, en l'important dans notre propre moteur KEX, un outil puissant qui nous permet de créer des portages sur console de titres classiques, même dans des situations assez difficiles. » « Blade Runner est toujours une production à couper le souffle à tous les niveaux, donc pendant que nous utilisons KEX pour améliorer les graphismes et élever respectueusement l'expérience de jeu d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant, nous préservons toujours la vision et le gameplay imaginé par Westwood dans toute sa splendeur », explique le PDG de Nightdive, Stephen Kick. « Bien que vous puissiez profiter des avantages du matériel moderne, le jeu ne devrait pas ressembler et se jouer comme il l'était, mais être ressenti de manière aussi impressionnante que dans vos souvenirs. »

Alors, à quoi ressemble cette nouvelle version ? Nous ne le savons pas encore, car en dehors d'un logo, rien n'a été montré de ce Blade Runner: Enhanced Edition, vendu comme une « restauration soignée et de qualité ». Attendez-vous tout de même à des modèles 3D, animations et cut-scenes améliorés, une compatibilité avec les écrans larges, des commandes personnalisables au clavier et à la manette, et le retour des traductions en anglais, allemand, français, italien et chinois. Aucune date de sortie n'a été évoquée à cette heure, mais Blade Runner: Enhanced Edition est prévu sur PC, PS4, Xbox One et Switch.