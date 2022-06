Blade Runner: Enhanced Edition, des avis très négatifs et des collectors chez Limited Run Games

Il y a 25 ans, Westwood Studios sortait un jeu vidéo d'aventure qui est rapidement culte : Blade Runner. Le titre est inspiré du film éponyme de Ridley Scott et du roman Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? de Philip K. Dick, nous plongeant dans un futur cyberpunk pour enquêter sur une série de meurtres.

Un jeu incontournable pour les fans de point & click qui a eu droit à une seconde jeunesse cette semaine grâce à Nightdive Studios. Blade Runner: Enhanced Edition est arrivé sur PC, Switch, PS4 et Xbox One, mais les retours sont loin d'être positifs. Comme le rapporte Eurogamer, le jeu cumule les avis négatifs sur Steam et surtout sur GOG.com. Il faut dire que Blade Runner: Enhanced Edition souffre d'un rendu visuel assez désastreux, avec notamment des arrières-plans flous et des textes difficilement lisibles. Les joueurs pointent surtout du doigt le fait que Blade Runner: Enhanced Edition a fait disparaître de la boutique la version émulée sous ScummVM du jeu original, à la qualité bien meilleure. GOG.com précise tout de même à Eurogamer que cette ancienne version est incluse avec Blade Runner: Enhanced Edition, pour rappel vendu au même prix que cette édition ScummVM à moins de 10 euros.

Pas sûr que cela soit suffisant pour inverser la tendence des avis négatifs, mais les fans peuvent quant à eux se tourner vers des éditions physiques et collectors sur Switch et PS4, en précommande chez Limited Run Games. Blade Runner: Enhanced Edition a droit à une version en boîte simple contre 29,99 $, une Collector's Edition avec le jeu, un steelbook, une affiche reprenant celle du film, un pin's lenticulaire Voight-Kampff et des cartes représentant des artworks du jeu contre 89,99 $, et même une Ultimate Edition avec en plus une lithographie, une réplique de badge de police, un patch Tyrell et une réplique du Blaster à l'échelle 1:1, contre 174,99 $ tout de même.