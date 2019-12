Blade Runner : le jeu de 1997 peut enfin être téléchargé sur PC, merci GOG

S'il y a bien un aspect qu'il est difficile de reprocher au format numérique, c'est l'accessibilité qu'il offre à un catalogue de jeux extrêmement large, récents comme anciens. GOG le sait bien, et nous propose cette semaine de retrouver un titre culte, qui peut être téléchargé pour la première fois sur une plateforme du genre.

Il s'agit de Blade Runner, le jeu d'enquête et d'aventure de Westwood Studios qui, sans égaler la popularité et la légende du film dont il s'inspire, a eu un accueil très chaleureux de la part des adeptes du genre en 1997.

En 1997, Westwood Studios publia un titre qui fit l'unanimité chez les joueurs comme dans la critique du monde entier, et remporta de nombreux prix tels l'Adventure Game of the Year de l'AIAS. Le jeu vidéo Blade Runner, qui se déroule dans le même univers et à la même époque que le film classique de science-fiction réalisé par Ridley Scott en 1982, fait son grand retour sur les ordinateurs modernes.

Dans ce jeu, vous incarnez le détective Ray McCoy. Fort de vos talents d'enquêteur et équipé des outils d'un Blade Runner, vous devez arpenter les rues sombres et pluvieuses du Los Angeles de 2019 pour traquer des androïdes en cavale. Retrouver la trace de ces « réplicants » sera une vraie gageure, car ils ressemblent en tous points à des êtres humains ordinaires. Confronté à d'épineux dilemmes moraux, McCoy devra rapidement percer le mystère de sa propre identité.