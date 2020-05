gamescom 2020 : nouvelles dates, conférences en ligne et formats vidéo, le programme s'éclaircit

La gamescom 2020 aurait dû se tenir du 25 au 29 août de cette année à Cologne, mais le sort en a décidé autrement. Crise sanitaire oblige, les organisateurs ont décidé d'annuler la plus grande rencontre de fans de jeux vidéo en Europe pour adopter un format numérique.

Le programme va forcément évoluer, comme la durée de l'évènement. Nous avons désormais une idée de ce à quoi nous attendre suite à un nouveau communiqué des organisateurs. La gamescom 2020 se tiendra désormais du 27 au 30 août, et tournera principalement autour de gamescom now, une plateforme en ligne permettant de retrouver toutes les avant-premières, informations, démos et festivités depuis le même portail. Vous y trouverez aussi des créateurs de contenu, de l'eSport, des cosplayeurs, des développeurs indépendants et même des boutiques numériques. Bonne nouvelle : il n'y aura pas besoin de payer de ticket pour accéder à tout cela.

Côté conférence, l'inévitable Geoff Keighley sera de retour pour une gamescom: Opening Night Live désormais prévue pour le 27 août 2020, et qui sera donc le dernier rendez-vous majeur de son Summer Game Fest. Mais ce ne sera pas le seul direct de la gamescom 2020, car il y aura aussi un coup de projecteur sur les indépendants avec le gamescom: Awesome Indies, et une émission en continu quotidienne, le gamescom: Daily Show. Le format gamescom studio nous permettra lui de retrouver des interviews de développeurs, tandis que le gamescom: Best of Show servira de bouquet final le 30 août, en décernant des récompenses aux jeux du « salon ». Pour les développeurs et les professionnels, la devcom digital conference 2020 se tiendra du 17 au 30 août avec des panels et masterclass en ligne.

Dernier point, et non des moindres : plusieurs partenaires officiels organiseront leurs propres évènements et initiatives promotionnelles durant la semaine, qui seront repris sur gamescom now et les différents formats vidéo. Cela veut-il dire que Xbox, PlayStation, Nintendo ou d'autres préparent des choses pour fin août ? Affaire à suivre !