gamescom 2020 : la présence de studios confirmée, Activision-Blizzard sera là aussi

Cette année, le Koelnmesse de Cologne n'ouvrira pas ses portes, ni aux studios ni aux visiteurs, la faute évidemment au COVID-19. Cependant, les organisateurs de la gamescom vont proposer une édition numérique à la fin du mois d'août, et ils viennent de confirmer la présence de plusieurs éditeurs.

Il n'y a en fait pas grand-chose de neuf par rapport au programme initial dévoilé en mars, quelques éditeurs ou sociétés manquent à l'appel cependant, mais nous pourrons compter sur la présence de, notamment, Bethesda, Xbox, Koch Media, Astragon, EA Games, SEGA, Ubisoft, ESL, Wargaming et Bandai Namco, mais également d'Activision-Blizzard, qui n'était pas encore attendu sur le salon. La BlizzCon 2020 a été annulée, Blizzard pourrait donc profiter de l'évènement allemand pour nous reparler d'Overwatch 2 et Diablo IV, tandis qu'Activision pourrait présenter en bonne et due forme le prochain Call of Duty.

Pour le savoir, il faudra suivre la gamescom 2020, qui aura lieu du 27 au 30 août prochain.