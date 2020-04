Japan Expo : l'édition 2020 officiellement annulée

La Japan Expo 2020 devait normalement se dérouler du 2 au 5 juillet prochain dans la capitale française, mais les organisateurs ont annoncé aujourd'hui que cette édition était officiellement annulée. Il aura fallu attendre l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir pour que la décision soit prise.

Dans un communiqué pour l'instant publié uniquement sur les réseaux sociaux, les organisateurs restent évasifs sur certains points, qui seront détaillés à l'avenir, mais une chose est déjà certaine : l'édition 2020 est annulée, rendez-vous en 2021 pour le « 21e Impact » de la Japan Expo. Voici la déclaration des organisateurs :

Suite à l’annonce du Président de la République, nous avons maintenant la certitude que Japan Expo 21e Impact est reporté en 2021. Nous avons le cœur gros et nous travaillons avec les différents intervenants du festival pour préparer la suite. Nous reviendrons vers vous très rapidement avec plus d’informations. Nous comprenons et nous partageons votre frustration. Mais si vous voulez nous aider, attendez un peu avant de nous solliciter, afin de nous laisser le temps de mettre en place les modalités de résolution de cette situation inédite.

Merci,

L’équipe de Japan Expo.