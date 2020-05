New Game+ Expo : une conférence avec SEGA, Koei Tecmo, Atlus et bien d'autres datée

Sans E3 2020, certains gros éditeurs ont décidé d'organiser leur propre conférence à part, tandis que d'autres vont se contenter d'annonces individuelles. Ils pourront pourquoi pas les faire dans le cadre du Summer Game Fest, le PC Gaming Show, le Futur Games Show ou le Summer of Gaming.

Une initiative de plus vient d'être confirmée pour le mois prochain, avec un programme à la fois clair et alléchant. New Game+ Expo sera une conférence en ligne regroupant des annonces de développeurs et éditeurs de tous horizons, qui ont décidé de s'allier pour plus de visibilité. Attendez-vous donc à des révélations de SEGA, Atlus, Natsume, Idea Factory, Spike Chunsoft, Koei Tecmo, GungHo America, Acttil, Arc System Works, Playism, Inti Creates, Grasshopper Manufacture, Aksys Games, NIS America, SNK et WayForward.

L'évènement pourra être suivi en direct le mardi 23 juin à 17h00 heure française, en exclusivité sur Twitch. Avez-vous déjà des attentes particulières de la part de l'un ou l'autre de ces studios ?