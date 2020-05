Upload VR Showcase: Summer Edition, une date pour le direct estival dédié à la réalité virtuelle

Le COVID-19 a chamboulé les habitudes des éditeurs cette année en provoquant notamment l'annulation de l'E3 2020, ayant pour conséquence l'annonce de multiples évènements sur la Toile, dont certains regroupés sous la bannière du Summer Game Fest de Geoff Keighley. L'un des autres rendez-vous majeurs de l'industrie sera le Summer of Gaming d'IGN (notez l'originalité dans les noms choisis), qui va lui aussi être étoffé par au moins une diffusion annexe comme nous venons de l'apprendre.

En effet, si Upload VR ne peut pas bénéficier du salon californien comme l'an passé, il va changer son fusil d'épaule et donc profiter du Summer of Gaming pour faire exactement la même, à savoir une diffusion préenregistrée à la manière d'un Nintendo Direct servant à nous présenter les nouveautés liées à la réalité virtuelle.

Cet Upload VR Showcase: Summer Edition a été daté au lundi 8 juin prochain et sera à suivre sur YouTube et via IGN donc. Au programme, plus de 20 jeux VR seront présentés, dont au moins deux en provenance de Fast Travel Games et Cloudhead Games, ainsi que de développeurs indépendants. Un ou deux nouveaux studios seront à priori aussi mis en lumière à cette occasion.

Bref, cela promet quelques annonces intéressantes.