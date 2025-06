Hitman : Le Chiffre, nouveautés VR, coopération, toutes les annonces du IOI Showcase résumées

Pour la première fois, IOI Interactive a organisé un Showcase afin de mettre en avant ses jeux, développés ou édités par ses soins. Le studio danois avait choisi un horaire particulièrement tardive pour l'Europe, il a profité de l'évènement pour parler de MindsEye, de 007 First Light, mais également de sa franchise phare, Hitman.

Les annonces ont été nombreuses, le CEO d'IOI Hakan Abrak a notamment dévoilé que Hitman World of Assassination compte 25 millions d'exemplaires vendus et 80 millions de joueurs, l'aventure est loin d'être terminée avec la sortie de la version Switch 2, mais le studio va également continuer à publier du contenu additionnel. Pour remettre en avant son jeu avec James Bond, IO Interactive lance une nouvelle Cible Fugitive, Le Chiffre ! L'adversaire de James Bond dans Casino Royale est encore une fois incarnée par Mads Mikkelsen, lui aussi Danois et qui a fait une apparition au Summer Game Fest. Renommé ici Le Banquier, il sera à traquer jusqu'au 6 juillet prochain dans Hitman World of Assassination. Les joueurs qui l'affronteront débloqueront au passage un costume exclusif dans 007 First Light. Enfin, IOI annonce que l'Agent 47 devra traquer deux autres Cibles Fugitives d'ici la fin de l'année.

Les développeurs dévoilent également la High-Stakes Season de Hitman World of Assassination, une nouvelle feuille de route incluant Le Banquier, mais aussi quatre nouveaux packs de Contrats, trois Challenges additionnels et des drops Twitch. Le studio a profité du Showcase pour faire une grosse annonce déjà très attendue par les fans : il développe un mode coopératif pour Hitman World of Assassination ! Il faudra cependant patienter avant d'en apprendre davantage.

Dès cet été, la trilogie sera portée sur iOS pour iPhone, iPad et Mac, mais là encore, IOI dévoilera les configurations requises précises plus tard. Du côté de la version PSVR 2 de Hitman World of Assassination, le studio danois annonce des mises à jour et du contenu inédit en réalité virtuelle, tout cela arrivera à une date encore inconnue.

Enfin, IO Interactive dévoile un jeu de société Hitman conçu avec Mood Publishing, permettant d'incarner l'Agent 47 sur un plateau. À tour de rôle, les joueurs contrôlent l'assassin chauve pour parcourir le monde et éliminer des cibles. 47 fera également un détour dans State of Survival au travers d'une collaboration qui rajoutera notamment le tueur à la cravate rouge, mais aussi Oybek Nabazov et Owen Cage en tant que boss ennemis et Diana Burnwood dans la trame narrative.

Vous l'aurez compris, de belles choses attendent encore les fans de Hitman World of Assassination, à commencer par la traque du Chiffre, mais concernant les autres annonces, il faudra repasser pour avoir du concret. Vous pouvez acheter Hitman World of Assassination à 31,49 € sur Amazon.