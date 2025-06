TEST Hitman World of Assassination : que vaut la version Switch 2 ?

IO Interactive était là le jour du lancement de la Nintendo Switch 2 pour proposer un portage natif de Hitman World of Assassination sur cette nouvelle console. Une aubaine pour les joueurs qui n'ont pas encore découvert cette trilogie de jeux d'infiltration avec l'assassin le plus chauve du monde vidéoludique, il fallait jusqu'ici se contenter d'une Cloud Version de Hitman 3 sur Switch 1. Nous nous sommes empressés de lancer Hitman World of Assassination - Signature Edition sur Switch 2 et le résultat est sympathique, mais il y a des défauts.

Le titre vaut le détour si vous ne l'avez pas dans votre collection et si vous comptez surtout y jouer en Portable.

Nous avons d'abord lancé Hitman World of Assassination sur Switch 2 sur notre télévision 4K, la console branchée dans son dock. Le titre affiche une image en 1080p très belle, avec de nombreux détails à l'écran, beaucoup de PNJ dans les zones denses et surtout des reflets en veux-tu en voilà. Dans certains niveaux, c'est un festival pour la rétine, Hitman World of Assassination est magnifique, du moins sur les premiers plans, car les textures lointaines sont au rabais, mais ce qui nous a le plus déranger, c'est le framerate un peu capricieux. Si le jeu tente d'atteindre les 60 fps, c'est rarement une réussite, sauf dans les petites pièces vides, il faut se coltiner un framerate qui lorgne plutôt entre les 30 et 40 fps, avec parfois même des chutes en deçà. Au moins, les temps de chargement sont courts, c'est un vrai plaisir de ne pas avoir à attendre avant de se lancer dans une mission ou pour recharger une sauvegarde.

En mode Portable, Hitman World of Assassination est un poil moins joli, nous ne sommes clairement pas sur du 1080p ici, mais sur une résolution inférieure. Si les reflets sont toujours impressionnants, les textures sont moins fines, moins détaillées et il ne faut pas trop regarder au loin. Cependant, aux premiers plans, eh bien ce n'est pas moche non plus, l'écran 8 pouces de la console permet de réduire la résolution et le niveau de détails sans trop piquer les yeux. Côté framerate, c'est bien mieux en mode Portable, les 60 fps sont plus souvent atteints et les chutes sont moins nombreuses et moins violentes. Cependant, le HDR de la console était activé par défaut et casse pas mal l'éclairage, avec des lumières fortes bien trop fortes et des détails en moins. Étonnant. En désactivant le HDR dans le menu de la console, nous avons une image mieux gérée et un peu plus détaillée. Petit point décevant, il n'y a aucune fonctionnalité liée aux Joy-Con 2, il faut se contenter de vibrations immersives, mais pas de motion gaming, ce qui aurait pu être amusant en option.



Le mode TV à gauche, le mode Portable à droite. Le HDR est activé dans les deux cas.

Hitman World of Assassination - Signature Edition sur Switch 2 est un portage qui semble avoir été développé un peu à la va-vite. Oui, le contenu est monstrueux, les missions de l'Agent 47 promettent une durée de vie énorme, mais la réalisation technique est en demi-teinte. D'un côté, le mode TV est très beau, mais avec un framerate trop instable. De l'autre, le mode Portable propose une meilleure fluidité, mais des détails en moins sur l'image, même si cela n'est pas trop gênant sur un écran 8". Le titre vaut le détour si vous ne l'avez pas dans votre collection et si vous comptez surtout y jouer en Portable, l'expérience reste vraiment agréable, à condition de penser à désactiver le HDR avant. Espérons quand même une mise à jour prochainement pour corriger certains de ces défauts.

Hitman World of Assassination: Signature Edition est disponible à 59,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac, sous forme de carte clé de jeu.

Les plus La trilogie Hitman dans sa poche, un régal !

L'expérience vraiment plaisante en mode Portable

Le jeu est très beau avec le dock en mode TV Les moins Des chutes de framerate en mode TV

Un peu moins joli en mode Portable

Le HDR très mal réglé

Notation Verdict 14 20