BON PLAN : 7 jeux PC VR pour moins de 25 euros (Humble Bundle Upload VR Showcase)

Humble Bundle a pour but de collecter des fonds afin de soutenir des œuvres caritatives. Pour cela, le site propose régulièrement des packs offrant des packs de jeux à prix cassés avec différents niveaux. Bien que ces derniers soient proposés à un coût minimum pour chaque ensemble de jeux, il est possible de payer plus pour soutenir davantage les organisations caritatives et les éditeurs. De plus, il est possible de déterminer la répartition du montant payé entre les éditeurs, Humble Bundle et les organisations caritatives choisies ce pack soutient Razom for Ukraine et Direct Relief).

Disponible pendant les trois prochaines semaines, l'Upload VR Showcase Bundle se décline en trois niveaux distincts. À partir de 11,19 €, il comprend Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall et Maskmaker. Le niveau intermédiaire à 16,79 € ajoute The Walking Dead: Saints & Sinners, Pistol Whip et Green Hell VR. Enfin, le pack complet à 23,32 € complète le tout et comprend The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution et Dragon Fist: VR Kung Fu.

Vous pouvez retrouver ce pack sur Humble Bundle, à partir de 28,03 €, jusqu'à la fin du mois.