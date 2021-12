BON PLAN OCULUS QUEST 2 : 74 jeux et 7 packs à prix cassés sur l'Oculus Quest Store !

Comme chaque année, Oculus propose de belles promotions pour la période de Noël. Cela dit, cette fois, si la proposition est belle avec pas moins de 74 jeux et 7 packs en promotion avec des remises fort sympathiques, il faudra se décider vite car les offres se terminent le 27 décembre au matin.

Les 7 packs en promotion de Noël 2021 :

Ces offres sont valables pour les achats sur Oculus.com entre le 25 décembre 2021 à 09H00 et le 27 décembre 2021 à 08H59. Non cumulable avec d’autres offres ou remises. Remise appliquée automatiquement lors du paiement. Non valide pour des achats antérieurs. Non échangeable contre de l’argent ou équivalent.

" Mettez-vous à l’aise avec Quest ", les 72 jeux en promotion pour Noël :

74 jeux en promotion :

Medal of Honor: Above and Beyond -37 % 24,99 € 39,99 € The Climb 2 -30 % 20,99 € 29,99 € I Expect You To Die 2 -28 % 17,99 € 24,99 € GOLF+ -30 % 13,99 € 19,99 € Five Nights at Freddy's: Help Wanted -30 % 20,99 € 29,99 € Virtual Desktop -15 % 16,99 € 19,99 € Arizona Sunshine -35 % 25,99 € 39,99 € Drunkn Bar Fight -29 % 11,99 € 16,99 € Vacation Simulator -30 % 20,99 € 29,99 € I Expect You To Die -36 % 15,99 € 24,99 € The Climb -30 % 20,99 € 29,99 € Real VR Fishing -30 % 13,99 € 19,99 € Fruit Ninja -20 % 11,99 € 14,99 € Wander -20 % 7,99 € 9,99 € Gun Club VR -30 % 13,99 € 19,99 € Sniper Elite VR -20 % 23,99 € 29,99 € Moss -30 % 20,99 € 29,99 € Zero Caliber: Reloaded -36 % 15,99 € 24,99 € Tetris Effect: Connected -20 % 23,99 € 29,99 € Yupitergrad -50 % 7,49 € 14,99 € TOTALLY BASEBALL -20 % 11,99 € 14,99 € Trover Saves the Universe -30 % 20,99 € 29,99 € Floor Plan 2 -20 % 19,99 € 24,99 € Ironlights -30 % 13,99 € 19,99 € Catan VR -40 % 8,99 € 14,99 € Journey of the Gods -40 % 17,99 € 29,99 € In Death: Unchained -30 % 20,99 € 29,99 € Space Pirate Trainer DX -28 % 17,99 € 24,99 € Swarm -28 % 17,99 € 24,99 € ForeVR Bowl -25 % 14,99 € 19,99 € Puzzling Places -20 % 11,99 € 14,99 € Phantom: Covert Ops -30 % 20,99 € 29,99 € Please, Don't Touch Anything -30 % 6,99 € 9,99 € Cubism -20 % 7,99 € 9,99 € Espire 1: VR Operative -30 % 20,99 € 29,99 € Cook-Out -40 % 11,99 € 19,99 € BRINK Traveler -30 % 6,99 € 9,99 € Warhammer 40,000: Battle Sister -40 % 17,99 € 29,99 € Cave Digger -50 % 9,99 € 19,99 € Hyper Dash -30 % 13,99 € 19,99 € Dance Central -30 % 20,99 € 29,99 € Paranormal Activity: The Lost Soul -30 % 13,99 € 19,99 € Angry Birds VR: Isle of Pigs -20 % 11,99 € 14,99 € Ven VR Adventure -30 % 20,99 € 29,99 € Myst -30 % 20,99 € 29,99 € Synth Riders -30 % 17,49 € 24,99 € Sairento VR : Untethered -30 % 13,99 € 19,99 € A Fisherman's Tale -40 % 8,99 € 14,99 € Sam and Max: This Time It's Virtual!-30 % 20,99 € 29,99 € Golf 5 eClub -30 % 13,99 € 19,99 € Red Matter -40 % 14,99 € 24,99 € Jurassic World Aftermath -30 % 15,29 € 21,99 € Keep Talking and Nobody Explodes -20 % 11,99 € 14,99 € Death Horizon: Reloaded -35 % 12,99 € 19,99 € Star Wars Pinball VR -51 % 10,28 € 20,99 € Carve Snowboarding -35 % 12,99 € 19,99 € Pinball FX2 VR -50 % 7,49 € 14,99 € Kingspray Graffiti -20 % 11,99 € 14,99 € Prison Boss VR-30 % 13,99 € 19,99 € Virtual Virtual Reality -40 % 8,99 € 14,99 € Drop Dead: Dual Strike Edition -20 % 11,99 € 14,99 € Racket: Nx -25 % 14,99 € 19,99 € Dreadhalls -20 % 7,99 € 9,99 € Tribe XR | DJ in VR -33 % 19,99 € 29,99 € Waltz of the Wizard: Natural Magic -30 % 13,99 € 19,99 € OrbusVR: Reborn -40 % 11,99 € 19,99 € Blaston -30 % 6,99 € 9,99 € SKYBOX VR Video Player -30 % 6,99 € 9,99 € Jurassic World Aftermath: Part 2 -30 % 10,49 € 14,99 € Zombieland: Headshot Fever -25 % 14,99 € 19,99 € Larcenauts -30 % 20,99 € 29,99 € Until You Fall -40 % 14,99 € 24,99 € Mondly : Pratiquez les lang ues en VR -30 % 6,99 € 9,99 € Elven Assassin -20 % 11,99 € 14,99 €

