BON PLAN : 7 packs, soit 21 jeux en promotion cette semaine sur l'Oculus Store Quest

L'Oculus Store propose tous les jours une nouvelle promotion, mais aussi, en parallèle, six Packs en cette semaine. Ce sont donc plus de vingt titres qui sont disponibles à un prix réduit. A noter, si vous possédez déjà l'un des titres inclus dans un pack, le prix de celui-ci sera soustrait du paiement final.

Ce pack contient POPULATION : ONE, Onward, Job Simulator, Five Nights at Freddy’s : Help Wanted, The Thrill of the Fight et Eleven Table Tennis.

Population One (29,99 €) (3,43 Go) (français) (M) ( cloud saving ) (cross buy) (4,7/5) - PEGI 12 (22 octobre 2020)

Plongez au cœur d'un monde futuriste aux couleurs chatoyantes, où le combat et la guerre ne connaissent aucune limite. Bienvenue dans Population One, un jeu dans lequel vous et votre escouade devez conjuguer vos efforts pour survivre jusqu'à la fin. Onward (24,99 €) (2,91 Go) (Anglais) (M) ( cloud saving ) ( cross buy ) (4,4/5) - PEGI 16 (30 juillet 2020)

Ce jeu est un FPS qui combine un gameplay mil-sim avec l'expérience de jouer en réalité virtuelle. Les joueurs ne peuvent pas compter sur des réticules ou des mini-cartes, mais plutôt sur la coordination et la communication avec les membres de leur équipe pour réussir à atteindre l'objectif. Des mécanismes de combat réalistes et un déplacement artificiel poussent nos compétences de survie au combat à leurs limites. Job simulator (19,99 €) (1,67 Go) (VOSTFR) (C) ( cloud saving ) ( cross buy ) (4,8/5) - PEGI 3 (21 mai 2019)

Dans un monde où les robots occupent tous les emplois des humains, entrez dans le « Job Simulator » et découvrez les joies du boulot. Notez que le jeu démarre en anglais et que les sous-titres ne sont disponibles que dans les différents modules après activation manuelle. Les indications écrites ne sont d'ailleurs pas traduites. Five Nights at Freddy's: Help Wanted (29,99 €) (2,2 Go) (VOSTFR) (cloud saving) (cross buy) (C) (4,8/5) - PEGI 12 (16 juillet 2020)

FNaF: HW est une collection de mini-jeux classiques et originaux se déroulant dans l'univers Five Nights. Survivez à des rencontres terrifiantes avec vos animatroniques tueurs préférés. The Thrill of the Fight (9,99 €) (1,12 Go) (Anglais) ( cloud saving ) ( cross buy ) (4,9/5) - PEGI 16 (24 octobre 2019)

The Thrill of the Fight est un jeu de boxe axé sur l'authenticité. Entrez dans une salle de sport virtuelle et affrontez une série de challengers uniques avec leurs propres styles et techniques. Utilisez le timing et les compétences pour décrocher le coup de grâce. Évitez les balançoires, les coups de terre et les coups de poing pour devenir le roi du ring. Eleven Table Tennis (19,99 €) (717 Mo) (français) (C) ( cloud saving ) (cross buy) (4,5/5) - PEGI 3 (27 février 2020)

Simulateur de tennis de table, il est possible de jouer contre des adversaires en ligne ou de s'entraîner contre l'IA. Avec une physique conçue pour être aussi réaliste que possible vous oublierez vite que vous êtes en réalité virtuelle.

Ce pack contient les jeux The Climb et The Climb 2.

The Climb (29,99 €) (1,64 Go) (français) (M) (4,4/5) - PEGI 3

Ressentez toutes les sensations fortes de l'escalade libre extrême en solo. Grimpez des hauteurs vertigineuses, explorez des cavernes et découvrez des raccourcis. Atteignez le sommet plus rapidement que vos amis pour signer les meilleurs temps dans les classements. Parcourez de superbes environnements, dont les Alpes, l'Asie du Sud-est et le Sud-ouest américain. The Climb 2 (29,99 €) (4,20 Go) (français) (M) (4,5/5) - PEGI 3 - Lire notre test

Cette suite reprend les bases installées par The Climb en apportant un nouvel environnement, la ville. Escalader des gratte-ciels est donc maintenant possible et porte le nombre de courses possibles à 15 qui sont toutes nouvelles, même celles dans les environnements existants auparavant.

Ce pack contient les jeux The Room VR : A Dark Matter et Trover Saves the Universe.

The Room VR: A Dark Matter (29,99 €) (2,32 Go) (français) (C) (4,9/5) - PEGI 7

La disparition d'un égyptologue de renom au British Institute of Archaeology de Londres en 1908 nous conduit à mener une enquête de police dans des lieux énigmatiques et mystiques où la frontière entre réalité et illusion n'est plus très claire. Une enquête passionnante, un gameplay intuitif et des graphismes qui font plaisir aux rétines. Dans le genre, c'est un incontournable. Trover Saves The Universe (29,99 €) (3,4 Go) (VOSTFR) (C) (4,8/5) - PEGI 16

Du co-créateur de Rick et Morty, Trover Saves The Universe est dans la même veine humoristique. Nos chiens ont été volés par un fou à bec qui les a enfoncés dans ses orbites pour utiliser leur essence vitale afin de détruire l'univers.

Ce pack contient les jeux Creed : Rise to Glory, Until you Fall et Synth Riders.

Creed: Rise to Glory (29,99 €) (996 Mo) (VOSTFR) (C) (4,1/5) - PEGI 16

De jeune challenger à boxeur international, vivez l'ascension irrésistible d'Adonis Creed dans un univers immersif inspiré des films de la saga Creed. Until You Fall (24,99 €) (1,1 Go) (Anglais) (C) (4,8/5) - PEGI 12

Ce jeu est un hack'n slash en VR inspiré des jeux d'arcade qui vous forcera à explorer et à maîtriser votre propre style de combat durant des heures de plaisir frénétique et cinétique. Synth Riders (24,99 €) (782 Mo) (anglais) (C) (4,7/5) - PEGI 3

Synth Riders est une alternative rythmique VR de danse freestyle. Perdez-vous dans la musique, montez sur le système ferroviaire unique, rencontrez des amis en multijoueur et faites un bon entraînement physique en même temps !

Ce pack contient les jeux Real VR Fishing, Topgolf with Pro Putt et Sports Scramble.

Real VR Fishing (19,99 €) (771,2 Mo) (français) (C) (4,6/5) - PEGI 3

Faites le grand saut : découvrez l'univers passionnant de la pêche, ou détendez-vous et admirez le paysage. Découvrez les meilleurs coins de pêche du monde entier dans Real VR Fishing. Participez à des parties de pêche à plusieurs en multijoueur, ou profitez du calme du mode solo. Pro Putt by Topgolf (19,99 €) (1,31 Go) (Français) (C) (4,1/5) - PEGI 3

Que vous souhaitiez publier un record de parcours, jouer une partie de détente avec des amis, faire des photos dans le Topgolf Putt Lounge ou dans une bataille en tête-à-tête avec les meilleurs du jeu, Pro Putt vous donne des raisons infinies de célébrer. Sports Scramble (29,99 €) (1,16 Go) (français) (M) (4/5) - PEGI 3

Les trois sports principaux (tennis, bowling et baseball) disposent chacun des modes Entraînement solo, Partie rapide et Défi.

Ce pack contient les jeux SUPERHOT VR, Pistol Whip et Contractors.

SuperHot VR (24,99 €) (1,96 Go) (français) (M) (4,8/5) - PEGI 7

Ce FPS sauce Matrix est sans doute l'un des meilleurs jeux en réalité virtuelle. Ici, le terme « Bullet Time » prend tout son sens. Pistol Whip (22,99 €) (1,3 Go) (Anglais) (C) (4,8/5) - PEGI 12

Inspiré par des films d'action comme John Wick et Equilibrium, Pistol Whip associe avec style l'énergie palpitante d'un jeu de rythme à un jeu de tir à la première personne explosif. Voyagez à travers un enfer de balles cinématographique alimenté par une bande sonore effrénée pour devenir le héros d'action ultime. Contractors VR (19,99 €) (4,89 Go) (Anglais) (C) (4,1/5) - PEGI 18

Contractors VR est un jeu de tir militaire multijoueur compétitif en VR, qui offre un champ de bataille en VR de haut niveau avec des combats intenses, des missions en coopération, des armes mortelles et des chargements personnalisables.

Ce pack contient les jeux Hand Physics et Tetris Effect.

Tetris Effect (29,99 €) (2,95 Go) (français) (C) (4,8/5) - PEGI 3

Jouer à Tetris en totale immersion dans un monde virtuel coloré. Ajoutez une bande-son qui assure et vous avez la plus originale façon de jouer à Tetris. Aussi addictif que l'original, vous risquez de partir pour de nombreuses sessions. Hand Physics Lab (29,99 €) (486 Mo) (anglais) (C) (4,8/5) - PEGI 7

Découvrez l'univers unique du Hand Physics Lab où vous devrez accomplir une variété de tâches et d'énigmes avec rien d'autre que vos mains !

Ces offres sont valables pour les achats sur Oculus.com entre le 21 juin à 18h00 et le 27 juin 2021 à 18h00. Non cumulable avec d’autres offres ou remises. La remise s’effectue automatiquement lors du paiement. Non valable sur les achats antérieurs. Non valable pour de l’argent ou équivalent. Facebook Technologies, LLC se réserve le droit d’annuler ou de modifier cette offre à tout moment et sans préavis.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon à partir de 349,99 €.