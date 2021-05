BON PLAN : deux duo packs, soit quatre jeux, en promotion cette semaine sur l'Oculus Store Quest (21 au 28 mai 2021)

L'Oculus Store propose tous les jours une nouvelle promotion, mais aussi, en parallèle, deux Packs Duo chaque semaine. Ce sont donc quatre jeux qui sont disponibles à un prix réduit.

Ce pack contient Ce pack contient Myst et A Fisherman’s Tale.

A Fisherman's Tale (14,99 €) (2,12 Go) (français) (C) (4,7/5) - PEGI 7 (27/11/19)

Incarnez Bob, une marionnette de pêcheur, qui vit seul dans une petite cabane en toute insouciance. Après avoir entendu un avis de tempête, vous devez monter en haut du phare et allumer la lumière ! Mais en quittant votre cabane avec l'aide de mystérieux acolytes, vous vous rendez compte que ce qui vous attend dehors n'est pas du tout ce que vous croyiez... Myst (26,99 € 29,99 € -10 %) (9,63 Go) (français) (C) (4,1/5) - PEGI 3 (10 décembre 2020)

Cyan, le studio indépendant qui a créé la version originale, a réinventé Myst en repartant de zéro pour la réalité virtuelle. Cette version VR du jeu propose de nouveaux graphismes, du son, des interactions et même une randomisation des puzzles en option. jeu d'exploration et d'enquête ou il faudra résoudre les nombreux puzzles qui se présentent. Porté au ciel par les fans de la première heures qui le rédécouvrent en réalité virtuelle, il n'en reste pas moins graphiquement moyen et difficile d'accès pour ceux ayant l'habitude d'être pris par la main, comme c'est la norme dans les jeux actuels. Pour couronner le tout, il est en anglais pur et dur, ce qui rajoute une barrière supplémentaire à ceux qui ne maîtrisent pas cette langue.





Ce pack contient Catan VR et Tsuro : The Game of the Path.

Catan VR (13,49 € 14,99 € -10 %) (455 Mo) (anglais) (C) ( Cloud Saving ) (cross-buy) (4/5) - PEGI 3 (4 février 2021)

Catan VR permet aux fans et aux nouveaux joueurs de découvrir le jeu de plateau le plus vendu dans un format nouveau et immersif. Affrontez d'autres joueurs du monde entier ou jouez contre des personnalités de Catan et regardez l'île prendre vie en réalité virtuelle. Tsuro - Le Jeu du Sentier (9,99 €) (228 Mo) (français) (C) ( Cloud Saving ) (cross-buy) (4,1/5) - PEGI 3

Tsuro - Le Jeu du Sentier est un jeu de stratégie-réflexion. Il faut créer son chemin sans jamais qu'il nous sorte du plateau de jeu. Les sentiers des autres joueurs peuvent aussi nous mener dans la mauvaise direction et même hors du plateau ! Les sentiers se croisent et se rejoignent, et les choix que vous faites affectent tous les sentiers du plateau.





Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac ou Darty pour 349,99 €. Pour rappel, à ce jour Amazon ne commercialise plus l'Oculus Quest 2 pour ses problèmes d'allergie avec sa Facecover originale pourtant remplacée gratuitement par Oculus.