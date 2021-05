BON PLAN : deux duo packs, soit quatre jeux, en promotion cette semaine sur l'Oculus Store Quest (14 au 21 mai 2021)

L'Oculus Store propose tous les jours une nouvelle promotion, mais aussi, en parallèle, deux Packs Duo chaque semaine. Ce sont donc quatre jeux qui sont disponibles à un prix réduit.

Ce pack contient Down the Rabbit Hole et Cook-Out : A Sandwich Tale.

Down The Rabbit Hole (19,99 €) (1,24 Go) (VOSTFR) (C) (4,8/5) - PEGI 7

Down the Rabbit Hole est une aventure en réalité virtuelle qui fait office de prologue au conte classique de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. Vous y découvrirez une jeune fille à la recherche de son animal de compagnie, Patches, égaré dans le Pays des Merveilles. Vous la guiderez dans un monde mystérieux à la recherche de son compagnon. Cook-Out (19,99 €) (526 Mo) (VOSTFR) (C) (cloud saving) (4,5/5) - PEGI 3

Se déroulant dans la cabane du cuisinier d'une forêt enchantée, Cook-Out: A Sandwich Tale est une aventure loufoque et délirante qui fait collaborer jusqu'à quatre joueurs (mode solo disponible) pour préparer les commandes d'une flopée de créatures affamées dans ce titre essentiellement multijoueur.





Ce pack contient Trover Saves the Universe et Virtual Virtual Reality.

Trover Saves The Universe (29,99 €) (3,4 Go) (VOSTFR) (C) (4,8/5) - PEGI 16

Du co-créateur de Rick et Morty, Trover Saves The Universe est dans la même veine humoristique. Nos chiens ont été volés par un fou à bec qui les a enfoncés dans ses orbites pour utiliser leur essence vitale afin de détruire l'univers. Virtual Virtual Reality (14,99 €) (514 Mo) (VOSTFR) (4,6/5) - PEGI 12 (21/05/2019)

Enfilez des casques de réalité virtuelle depuis la réalité virtuelle, afin d'échapper à votre responsable et plonger dans les entrailles de la réalité virtuelle.





