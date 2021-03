TEST de The Climb 2 : ou comment s'envoyer en l'air de 15 manières différentes grâce à Crytek...

♪♫ Grimper, c'est aller plus haut ! ♫♪





The Climb 2 est un jeu d'escalade virtuelle qui peut être abordé en mode purement touristique, en grimpant sans limite de temps ni trop de difficulté ou encore avec des contraintes plus techniques et compétitives, dont le temps et la gestion de la magnésie pour garder les mains bien sèches. Faut-il craquer pour ce deuxième opus faisant suite à The Climb, qui était jusqu'à ce jour notre référence du genre. Nous allons voir ce qu'il en est dans ce test.

Si le level design frise l'excellence, du côté des graphismes, c'est un peu moins réussi faute à un moteur qui ne semble toujours pas bien gérer les Quest 1 et 2.

L'expérience offerte par The Climb 2 commence par un tutoriel qui explique clairement toutes les bases et, au sortir de celui-ci, se lancer à l'assaut des sommets est à la portée de tous. En dehors du mode Casual qui permet surtout de découvrir les différentes voies sans aucun stress tout en profitant des superbes paysages, le mode Professionnel sert un but plus compétitif vu qu'il faut arriver en haut le plus vite possible, chrono à l'appui. Le titre se joue exclusivement avec les mains équipées des Oculus Touch et, sans être réellement physique, il réveille un peu les muscles des bras, ce qui n'est pas un mauvais point. Si The Climb 2 propose un gameplay simple à comprendre et à appréhender - il faut simplement trouver les bons appuis pour pouvoir escalader les montagnes ou les gratte-ciels des cinq environnements disponibles -, de nombreuses contraintes viennent heureusement nous compliquer la tâche.

Tout d'abord, il faut gérer le niveau d'endurance de ses mains en surveillant la jauge qui se trouve autour des poignets. Celle-ci diminue en fonction de plusieurs facteurs comme le style d'appui (étroits et coupants en tête), le temps de tenue sans relâcher ou encore après un saut. Pour l'économiser sans avoir à faire une pause, il est tout à fait possible de moins appuyer ses prises en limitant la pression sur la gâchette afin de garder la jauge dans le bleu. Pas si simple que cela à faire sur la longueur. L'autre point à surveiller, c'est d'arriver à garder ses mains bien sèches en les saupoudrant régulièrement de magnésie. Cela se fait en exerçant un petit mouvement de rotation du poignet. Pas compliqué à faire, mais il ne faut pas l'oublier sous peine de perdre la prise et de se retrouver transformé en crêpe quelques dizaines de mètres plus bas.

Pour arriver à faire des temps dignes de ce nom, en mode Professionnel sachant que le Casual n'est pas chronométré, il faut donc bien gérer les points techniques évoqués plus haut (magnésie, endurance), mais aussi le choix des trajectoires, car il existe plusieurs voies pour arriver au sommet, ce qui peut faire perdre de nombreuses minutes en cas d'erreur. Il existe de nombreux raccourcis qui font gagner un temps précieux, mais ils induisent souvent une difficulté supplémentaire avec des prises qui ne tiennent pas longtemps ou encore des sauts qui mettent à mal l'énergie de nos bras. À savoir, le score sera meilleur avec un temps plus faible, mais aussi en fonction de la difficulté des appuis rencontrés. Jeu solo par excellence, le multijoueur n'est pour autant pas négligé. La compétition avec les autres grimpeurs amis, ou pas, se fait de façon asynchrone au travers de leaderboards. Il faudra faire mieux que les autres et des ghosts (sous la forme de mains fantômes) sont là pour nous mettre la pression lors de nos ascensions. Attention, c'est vite prenant et addictif...

Un level design très bien pensé !





Le terrain de jeu que propose The Climb 2 est composé de 5 univers - Alpes, Baie, Canyon, Ville et Nord -, avec chacun trois courses - une facile, une intermédiaire et une difficile -, ce qui donne quinze voies à escalader. Si leur level design frise l'excellence tant toutes les voies sont bien pensées et permettent d'arriver au sommet tout en ayant l'impression d'avoir en permanence un vrai choix sur la façon d'avancer, la qualité graphique du titre est plus discutable. En effet, si les environnements sont plutôt réussis et bien animés avec de nombreuses choses (avion ou hélico dans le ciel, animaux qui viennent nous titiller, ballons à l'hélium...), certaines textures piquent les yeux par leur qualité médiocre et cela gâche un peu le plaisir. Ajoutez-y que les modèles 3D des bestioles rencontrées sont un peu simplistes et que le clipping - objets qui apparaissent d'un coup à leur approche - est de retour et vous aurez compris que le CryEngine n'est pas encore au mieux avec les Oculus Quest 1 et 2, et que la phrase d'accroche publicitaire « découvrez des panoramas à couper le souffle et des graphismes révolutionnaires » est un poil exagérée. Pour être vraiment honnête, il faut dire que l'ensemble du jeu est plutôt beau, mais que c'est malheureusement assez inégal selon les moments et les endroits.

Pour ceux n'ayant pas acheté The Climb et aimant le concept, The Climb 2 trouvera une place de choix dans leur bibliothèque.

The Climb 2 permet de débloquer pas moins de 70 succès qui donnent accès à des bonus cosmétiques comme des montres, des bracelets ou encore des gants. Autant le dire, pour les chasseurs de complétion, il va y avoir du travail, et comme le jeu ne gère pas le cloud-saving (progression protégée dans le cloud), il va falloir prier pour ne pas avoir à désinstaller le jeu ou réinitialiser le casque sous peine de tout perdre. No comment. Il est aussi possible de personnaliser le sexe et la couleur de peau de notre personnage, enfin de ses mains surtout. Nous terminerons par un bon point sur le menu principal, qui est simple, accessible et offre de quoi paramétrer tout ce qui est nécessaire (gameplay, musiques, etc.) et d'accéder aux classements en un minimum de clics. À propos des musiques, nous sommes en présence de titres du type de ceux entendus dans certaines vidéos relaxantes, soit ni mémorables ni gênantes, juste là.

Au final, The Climb 2, malgré ses quelques points négatifs, est un bon jeu qui peut occuper de nombreuses heures tous ceux qui aiment la grimpette sans corde. Les arrivées sur les sommets, ou toits des gratte-ciels offrent une satisfaction récompensée par une vue imprenable et réussie sur les environnements. Les mécaniques de jeux sont faciles à appréhender et il est très facile de se prendre au jeu et de vouloir réussir à monter au classement. Pour ceux n'ayant pas acheté The Climb et aimant le concept, The Climb 2 trouvera une place de choix dans leur bibliothèque sans avoir à craquer pour le bundle contenant les deux titres. Pour les autres, c'est une autre histoire, car il n'y a qu'un seul nouvel environnement (la ville) et aussi top soit-il, cela fait peu. Certes, les parcours disponibles des anciens suivent tous de nouveaux tracés, mais l'effet déjà-vu est indéniablement au rendez-vous.

Les plus De beaux graphismes par endroit...

Facile en prendre en mains (sans jeu de mots)

Le level design très bien pensé

Rejouabilité assurée par le scoring (leaderboard) Les moins ... mais quelques textures miteuses et du clipping à gogo.

Quelques soucis de sortie de la zone de jeu

Trop peu de nouveautés par rapport au premier opus

Notation Graphisme 15 20 Bande son 11 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 18 20 Verdict 15 20