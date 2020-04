PC Gaming Show 2020 : l'évènement dédié au jeu sur ordinateurs daté

C'est la soirée pour les rédactions du groupe Future, car après l'annonce de GamesRadar avec le Future Games Show, c'est PC Gamer qui fait parler de son évènement dédié au monde du jeu sur ordinateurs. Oui, si vous pensiez échapper à la longue présentation pas toujours intéressante mêlant hardware, technologie et jeux, manque de chance, elle aura tout de même lieu malgré l'annulation de l'E3 2020.

Comme annoncé sur le site dédié et via un article, le PC Gaming Show 2020 se tiendra le samedi 6 juin 2020 « aux côtés d'autres présentations de jeux dans le cadre d'une plus grande journée de programmation sur Twitch et d'autres plateformes ». Reste à connaître la nature de ces autres diffusions. Dans tous les cas, nous pourrons y découvrir de nombreuses annonces, dont des titres inédits, avec des bandes-annonces et du gameplay. Voici quelques mots d'Evan Lahti, l'éditeur en chef de PC Gamer :

Le jeu sur PC a prospéré au cours de la dernière décennie, car c'est la seule plateforme de jeu qui appartient à tout le monde. Certains nouveaux jeux fantastiques méritent d'être reconnus, et nous sommes impatients de faire du 6 juin une journée pour que les spectateurs puissent découvrir ce qui va suivre.

Le PC Gaming Show 2020 sera réalisé en partenariat avec Intel, Epic Games Store, Tripwire Interactive, Frontier, Merge, Humble Bundle, Guerrilla Collective et Perfect World, attendez-vous à entendre parler des productions des éditeurs de cette liste.