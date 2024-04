PC Gaming Show 2024 : la conférence annuelle datée, ce sera un vrai évènement

Mine de rien, l'été approche, et avec lui les conférences vidéoludiques estivales. L'E3 est mort, les joueurs attendent donc le Summer Game Fest de Geoff Keighley, mais d'autres présentations sont évidemment attendues. Nous aurons notamment l'Ubisoft Forward, un Wired Direct, mais également le fameux PC Gaming Show.

Organisée par PC Gamer, la conférence mettra comme toujours en avant des jeux pour ordinateurs, parfois multiplateformes, tous les joueurs ont intérêt à y jeter un œil. Le PC Gaming Show 2024 évoquera pas moins de 50 jeux cette année, mais l'évènement promet d'être important, ce sera la 10e édition de cette conférence, souvent moquée sur la Toile à cause de son rythme bien plus lent que les concurrents. Croisons les doigts pour que la fête soit un peu plus dynamique cette fois.

Le PC Gaming Show 2024 sera à suivre le 9 juin prochain à partir de 22h00, sur Twitch, YouTube, X (ex-Twitter), Steam, Bilibili et chez des streamers partenaires. D'ici là, vous pouvez retrouver un tas de jeux PC en promotion sur Gamesplanet.