PC Gaming Show 2025 : la conférence annoncée et datée

Cet été, nous avons déjà rendez-vous avec Geoff Keighley pour retrouver le Summer Game Fest Live, mais les mangeurs de cartes graphiques attendent avec impatience un autre évènement : le PC Gaming Show, organisé chaque année depuis 10 ans par PC Gamer. Bonne nouvelle, l'édition 2025 vient d'être confirmée.

Le PC Gaming Show 2025 sera à suivre le 8 juin 2025 sur Twitch, YouTube, X/Twitter et Steam et mettra en avant plus de 50 jeux vidéo attendus sur PC, Steam Deck, Linux et MacOS. Au passage, les organisateurs confirment déjà que le PC Gaming Show Most Wanted sera de retour, en fin d'année. Le PC Gaming Show estival permettra de découvrir des « world premieres », des annonces exclusives, des interviews de développeurs et tout un tas d'informations sur des jeux PC, même si beaucoup d'entre eux finissent sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Le PC Gaming Show 2024 avait mis en lumière des jeux comme Killing Floor 3, No More Room in Hell 2, G.I. Joe: Wrath of Cobra, Flintlock: The Siege of Dawn, Still Wakes the Deep ou encore Steel Seed. En attendant d'assister à cette nouvelle édition, vous pouvez acheter des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

