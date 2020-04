Bethesda : quid d'une conférence et d'annonces en juin à la place de l'E3 2020 ?

Bethesda avait pris l'habitude de profiter de l'Electronic Entertainment Expo pour présenter ses futures productions dans le cadre d'une conférence dédiée. Il étant donc logique de se demander ce que prévoyait l'éditeur maintenant que l'E3 2020 est officiellement annulé.

Il faut avouer qu'il a un beau planning sous le coude, entre DEATHLOOP, GhostWire: Tokyo, Starfield et même The Elder Scrolls VI, sans compter les projets qu'il n'a pas encore officialisés. Alors profitera-t-il tout de même du créneau laissé vide par le salon de Los Angeles pour organiser une conférence en direct en ligne ? La réponse est signée Pete Hines, directeur de l'entreprise, et est claire comme de l'eau de roche : non, il n'y aura pas de live en juin 2020.

Compte tenu des nombreux défis auxquels nous sommes confrontés en raison de la pandémie, nous n'organiserons pas de présentation numérique en juin. Nous avons beaucoup de choses passionnantes à partager sur nos jeux et nous espérons vous en dire plus dans les mois à venir.

Bethesda Softworks fera donc ses annonces « dans les mois à venir » : reste désormais à savoir si elles seront faites en un bloc, avec un évènement quelconque au cours de l'année, ou éparpillées au fil de 2020. L'éditeur profitera-t-il des présentations des PS5 et Xbox Series X pour y glisser ses futurs bébés ? Une chose est sûre, il ne se repliera pas sur QuakeCon, car l'édition d'août prochain est également annulée.