Ruckus Games : artworks et infos alléchantes pour le premier jeu du studio de vétérans (Bethesda, Epic, Gearbox)

Ruckus Games vient d'ouvrir ses portes et il a déjà de quoi intriguer les joueurs. Le studio est fondé et dirigé par Paul Sage, ancien directeur créateur créatif chez Bethesda (The Elder Scrolls Online) et Gearbox Software (Borderlands 3). Il a embarqué avec lui d'autres vétérans venant de Gearbox, Epic Games, Riot Games, Blizzard ou encore Monolith Productions.

Le premier titre de Ruckus Games n'a pas encore de nom, mais il s'agira d'un jeu multijoueur sous fond d'invasion en banlieue, avec des mécaniques de jeu de rôle, de crafting et même de construction de ville. Voici une présentation déjà plutôt précise du jeu :

Ce nouveau titre offrira un mode coopératif jusqu'à quatre joueurs dans un monde en évolution qui sera mis à jour avec de nouveaux contenus émergents au fil du temps. Se déroulant dans une époque réminiscente au cœur de l'Amérique, les joueurs sont propulsés dans la peau de gens ordinaires forcés de devenir des héros lorsque la ville est attaquée. On ne sait pas exactement ce qui se cache derrière ces événements étranges, et les choses ne semblent pas vraiment s'accorder. Avec une large liste de personnages jouables et des milliers de combinaisons d'armes de fortune uniques - comme un grille-pain équipé pour tirer des lames de scie ou un nettoyeur haute pression modifié transformé en lance-flammes - les joueurs « Écraseront, Saisiront et Grandiront » en se frayant un chemin à travers des scénarios d'invasion de banlieue palpitants. Parcourez les rues, détruisez tout ce que vous voulez, trouvez de nouvelles armes et ressources cool et sauvez des PNJ pour les ramener dans votre ville natale, un hub centralisé vivant. Ici, vous pouvez personnaliser, construire et mettre à niveau au fil du temps, ce qui vous permet d'améliorer vos armes et vos capacités pour repartir encore plus fort pour une autre partie de plaisir chaotique.

Le studio annonce avoir obtenu 19 millions de dollars en présentant à des investisseurs une démo de 20 minutes, conçue en 12 mois par 14 personnes, autant dire que le projet à l'air solide. Malheureusement, le grand public doit se contenter de quelques images, qui mettent quand même en avant le style du directeur artistique Scott Kester, bien connu pour son travail sur la franchise Borderlands.

Ruckus Games a comme devise « le joueur est notre héros », les fans seront donc impliqués dans le processus de développement, avec d'abord un playtest prévu début 2025, les inscriptions sont déjà ouvertes. Évidemment, il faudra patienter pour en apprendre davantage sur ce jeu, mais en attendant, vous pouvez acheter Borderlands 3 à partir de 11,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.