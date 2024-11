Fortnite : les chaussures débarquent de pied ferme, mais les joueurs tapent déjà du poing face à leurs prix

Quand Epic Games procède à un bon changement, il faut le saluer et c'est dans l'ensemble le cas concernant le Club de Fortnite qui sera plus complet que jamais sans hausse tarifaire, n'en déplaise aux nombreux petits malins qui râlent parce qu'ils ne pourront plus profiter d'un système permissif qui permettait par exemple d'obtenir les skins de deux mois et les Passes de combat de tout autant de saisons via un unique achat effectué au bon moment. En revanche, quand l'entreprise fait n'importe quoi niveau tarifaire dans sa boutique, il faut également le souligner et c'est le cas à présent, à croire que le timing a été sciemment choisi pour limiter les retours négatifs. En effet, nous vous avions annoncé l'arrivée des chaussures dans Fortnite, qui était initialement prévue le 12 novembre via la mise à jour 32.10. Ce ne fut pas le cas en raison de soucis visuels.

C'est désormais ce vendredi 22 novembre qu'elles vont apparaître en boutique à la suite du patch 32.11 prévu pour ce jeudi après la maintenance de 10h00 et, outre leur utilité plus que discutable en termes de personnalisation puisque nous voyons rarement les pieds de notre personnage (qui en possèdent déjà forcément, sauf exception pour ceux étant pieds nus), c'est surtout leur tarification qui en a fait bondir plus d'un.

Généralement, les skins sont affichées entre 800 et 1 500 V-Bucks, une différentiation pas aidée depuis la suppression des raretés en avril dernier, surtout quand il n'y a pas d'accessoire de dos, pioche ou autre élément inclus faisant logiquement grimper la facture. Eh bien, après les châssis de voitures, dont les prix étaient fous au lancement et qui ont été abaissés ensuite (bien que restant assez chers pour certains), et les kits de constructions LEGO vendus eux aussi à des tarifs prohibitifs (ils se font rares), sachez que ces chaussures virtuelles seront proposées entre 600 et 1 000 V-Bucks pour les quelques modèles déjà dévoilés. C'est nettement plus que la fourchette des autres accessoires pour notre avatar, voire plus que des instruments de musique bien plus volumineux et voyants en comparaison. Le fait que les plus onéreuses soient liées à des marques bien réelles n'est sans doute pas une coïncidence... Notez par ailleurs que les Chaussons mâcheurs sont quasiment identiques à ce que porte la tenue Pyjama Requin, dont le prix était de 1 200 V-Bucks lors de ses précédentes apparitions. Cela illustre bien le souci de cette tarification.

Si la modélisation de ces paires de Nike et Air Jordan semble top, difficile d'y voir autre chose que de la pub en plus du fait que cela colle difficilement à l'esthétique du jeu, mais ce sont ici uniquement nos goûts personnels qui parlent. Il est par ailleurs rappelé que 95 % des skins deviendront compatibles avec d'ici le début d'année prochaine et nous sommes tout de même curieux de voir les créations originales qui seront proposées. Espérons tout de même qu'elles ne viennent pas trop grignoter d'emplacements dans les futurs Passes. Au passage, l'emote Vise mes pompes visible dans la vidéo ci-dessus va être offerte en se rendant dans la boutique d'ici la fin du mois.

Vous trouverez ci-dessous la liste des premières paires attendues ce mois-ci ainsi que leur prix.

Faites vos lacets virtuels et lancez-vous avec les toutes nouvelles chaussures qui arrivent le 22 novembre sur Fortnite ! Les chaussures sont un nouveau type d'objet cosmétique qui peut être équipé depuis votre casier. Vous pouvez ainsi ajouter des reproductions de modèles existants ou des créations originales de Fortnite à vos tenues pour créer un nouveau style. Pour fêter l'arrivée des chaussures, l'emote Vise mes pompes sera disponible gratuitement ! Il vous suffit de vous rendre dans la boutique d'objets entre le 22 novembre à 1h00 (CET) et le 2 décembre à 1h00 (CET) pour la récupérer. Enfilez vos plus belles chaussures et montrez votre collection à vos adversaires ou vos amis. Ouvrez la boîte à chaussures Procurez-vous votre première paire, les Air Jordan 1 Retro High OG Black Toe Reimagined iconiques, à leur arrivée dans la mise à jour 32.11 ! Air Jordan 1 Retro High OG Black Toe Reimagined Les nouvelles chaussures seront aussi mises en avant dans leur propre section de la boutique avec de nouveaux styles qui sortent régulièrement. Les quatre premières sorties de chaussures mettront à l'honneur les marques Nike et Jordan ou des modèles originaux de Fortnite. SORTIE DE CHAUSSURES 1 Quatre paires de baskets classiques arrivent pendant la première semaine de sortie et seront disponibles dans la boutique d'objets du 22 au 27 novembre. Faites un tour dans le passé avec les Nike Cortez OG, visez les étoiles avec les Nike Air Foamposite, prenez de la vitesse avec les Nike Shox R4 ou laissez parler le requin qui sommeille en vous avec les Chaussons mâcheurs. Nike Cortez Leather OG : 800 V-Bucks Nike Air Foamposite One Galaxy : 1 000 V-Bucks Nike Shox R4 Comet Red : 1 000 V-Bucks Chaussons mâcheurs : 600 V-Bucks SORTIE DE CHAUSSURES 2 Du 23 au 27 novembre, les Air Jordan sont à l'honneur avec quatre nouvelles paires qui arrivent dans la boutique d'objets. Enfilez les classiques Air Jordan 3 Retro Palomino, optez pour les iconiques Air Jordan 3 Black Cement-Gray ou adoptez le style populaire des Air Jordan 11 Black/Gym Red et les prestigieuses Air Jordan 4 Retro Manila. Air Jordan 3 Retro Palomino : 800 V-Bucks Air Jordan 3 Black Cement-Gray : 1 000 V-Bucks Air Jordan 11 Black/Gym Red : 1 000 V-Bucks Air Jordan 4 Retro Manila : 1 000 V-Bucks QU'EST-CE QUI EST COMPATIBLE ? Les chaussures sont un objet cosmétique unique qui remplace les chaussures sur les tenues compatibles. Elles seront compatibles avec plus de 500 tenues existantes à leur sortie, et devraient être compatibles avec plus de 95 % des tenues d'ici début 2025. Les chaussures préexistantes visibles sur les tenues ne peuvent pas être appliquées aux autres tenues. Les chaussures n'octroient aucun avantage compétitif et ne sont pas utilisables dans LEGO Fortnite, Rocket Racing, Sauver le monde, sur les appareils mannequin danseur et référence des joueurs du mode créatif et de l'UEFN ou sur les îles de créateurs LEGO et Fall Guys. Lors de l'achat d'une paire de chaussures dans la boutique d'objets, vous pouvez consulter les tenues de votre casier compatibles avec les chaussures. Vous pouvez aussi filtrer les tenues de votre casier pour afficher uniquement celles compatibles avec les chaussures. Ou vous pouvez consulter la page de compatibilité des tenues et chaussures dans Fortnite, qui dispose de la liste complète des tenues compatibles actuellement.

