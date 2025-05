Fortnite : Dark Jar Jar fait ses débuts en jeu, mais ne se laissera pas obtenir si facilement

Actuellement, l'univers de Star Wars est au cœur de la courte Saison MS1 Bataille galactique de Fortnite Battle Royale. Depuis la mise à jour 35.10 de ce vendredi, nous avons pas mal de choses à dire à son sujet, à commencer par certaines nouveautés qui ont fait leur apparition dans la boutique cette nuit. Epic Games a en effet récidivé en proposant un équivalent de la Boutique de la Saison OG qui avait ramené l'Écumeuse Renégate et l'Aérostier en décembre dernier après 7 ans. Sauf que cette fois, cela ne concerne donc pas Fortnite OG, puisque c'est un personnage tout droit venu de cette galaxie lointaine qui est concerné, Dark Jar Jar. Introduit dès le teaser de cette mini-saison, nous savions qu'il serait disponible à la vente puisqu'il ne fait pas partie du Passe de combat, mais c'est donc une surprise qu'il faille au préalable obtenir de l'EXP avant de passer à la caisse. Puisqu'il ne va rester que trois semaines jusqu'au 7 juin à 1h59, la quantité à obtenir est tout de même moindre (1,28 million d'EXP), ce qui représente tout de même 16 niveaux. Compte tenu des autres nouveautés du moment qui en nécessitent pour certaines encore plus, ce ne sera pas un souci. Pour l'occasion, une courte bande-annonce a été diffusée :

Rappelons que Dark Jar Jar a été introduit dans LEGO Star Wars : Reconstruire la galaxie, une forme de « what if? » pour ce personnage de la Prélogie dont l'allégeance a nourri bien des discussions de fans au fil des années en plus du côté blague de la chose. Désormais, tout le monde va pouvoir jouer avec, ce qui est en soi assez remarquable. Notez qu'il dispose de sa propre version LEGO, ce qui est logique. Mais si vous le préférez du côté lumineux de la Force, la boutique propose une autre skin et les accessoires allant avec. Pour le coup, Epic Games et/ou Disney ont été un peu trop gourmands, car difficile de justifier le fait d'en faire deux tenues au lieu d'avoir un style alternatif comme pour Evie apprentie.

We've all got two sides pic.twitter.com/6uzNObZvXK

Vous trouverez ci-dessous les détails des éléments pouvant être achetés.

Un tout nouveau seigneur Sith va grandement perturber la Force dans Fortnite : Bataille galactique. Oubliez les rats womp et les dragons krayt, car voici venir Dark... Jar Jar ?

Quelque chose s'est réveillé. Vous l'avez senti ? Le côté obscur... et la lumière. Le maléfique Dark Jar Jar est ainsi accompagné du bien plus gentil Jar Jar Binks ! Ces deux tenues sont disponibles dès maintenant dans la boutique.

PERSONNE NE L'A PRIS AU SÉRIEUX...

... et maintenant, il est devenu un seigneur Sith. Le Gungan le plus tristement célèbre de la galaxie s'est laissé corrompre par le côté obscur et est prêt à rejoindre les troupes de votre casier ! Fini la maladresse rigolote, place à la soif de domination galactique : la tenue Dark Jar Jar sèmera la terreur (et la confusion, cela va sans dire) parmi les alliés des Jedi aux quatre coins de l'île.

Vous pensiez que Dark Jar Jar s'inclinait devant n'importe qui ? Oh que non ! Avant de pouvoir acheter Dark Jar Jar et ses accessoires assortis dans la boutique de Fortnite, vous allez devoir prouver votre loyauté au côté obscur en gagnant de l'EXP dans les expériences de votre choix ! Voici les différentes étapes d'EXP pour déverrouiller la possibilité d'acheter chaque objet :

320 000 EXP : Revêtement Terreur de Naboo (500 V-Bucks) - Affichez votre style... sinistre.

- Affichez votre style... sinistre. 640 000 EXP : Pioche Électrolance Sith (800 V-Bucks) - Seul un apprenti Sith Gungan aurait pu fabriquer une telle lance...

- Seul un apprenti Sith Gungan aurait pu fabriquer une telle lance... 960 000 EXP : Accessoire de dos Booma écarlate (400 V-Bucks) - Une arme Gungan revisitée par les Sith.

- Une arme Gungan revisitée par les Sith. 1 280 000 EXP : tenue Dark Jar Jar (1 500 V-Bucks) - Ressentez le pouvoir du côté obscur.

Veuillez noter que les objets de Dark Jar Jar seront uniquement disponibles dans la boutique du jeu, et non dans la boutique sur le site Internet !

MISSA JAMAIS CHERCHER BISBILLE

Vous préférez quand Jar Jar Binks est l'ami des Jedi, et non leur pire ennemi ? Alors, ne cherchez pas plus loin : la tenue Jar Jar Binks est une version plus classique de votre Gungan favori !

Exscouisez-nous pour l'attente, nous allons maintenant vous présenter ses accessoires assortis : l'accessoire de dos Booma Gungan et la pioche Atlatl Gungan. Si ces symboles de la Grande armée Gungan ne vous suffisent pas, vous pouvez également redécorer vos armes avec le revêtement Étincelle d'atlatl.

C'est bona, tous les objets de Jar Jar seront disponibles dans la boutique jusqu'au 7 juin à 1h59 (CEST) ! Que vous choisissiez de défendre (maladroitement) le côté lumineux avec Jar Jar Binks ou de basculer du côté obscur avec Dark Jar Jar, le sort de la galaxie (du moins, celui de votre prochaine partie) est entre vos mains.

Pack Jar Jar Binks (2 000 V-Bucks au lieu de 3 200 V-Bucks), incluant :