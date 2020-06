Valorant : un patch 1.01 pour nerfer Sage et corriger des bugs

Valorant est sorti officiellement la semaine dernière, Riot Games avait alors publié une grosse mise à jour 1.0. Mais pas question pour le studio de se reposer après ce lancement, les développeurs publient cette semaine un petit patch 1.01, qui apporte quelques changements concernant Sage et le mode Spike Rush, tout en corrigeant certains bugs techniques.

Sans plus attendre, voici le changelog de cette version 1.01 de Valorant :

GAMEPLAY ET ÉQUILIBRAGE

SAGE

Portée d'Orbe barrière réduite : 20 >>> 10 mètres En tant que Sentinelle, Sage est censée être plus efficace à défendre un territoire qu'elle contrôle déjà. La portée de 20 mètres lui donnait pourtant assez d'agressivité pour s'emparer d'un territoire neutre et cela ne collait pas à son rôle dans Valorant. Nous la réduisons donc pour que Sage reste forte en défense tout en limitant sa capacité à gagner du terrain.





réduite : 20 >>> 10 mètres

MISES À JOUR DES CARTES

Ascent

Correction de plusieurs positions où les armes pouvaient tomber à travers le décor. Des problèmes de pénétration des murs ont aussi été corrigés.

Toutes les cartes

Plusieurs noms de lieu ont été modifiés pour mieux coller aux termes employés par les joueurs.





MISE À JOUR DE SPIKE RUSH

Chaque partie de Spike Rush compte désormais 5 orbes aléatoires.Le type des orbes sélectionnés sera affiché dans une fenêtre pendant la sélection des agents et pendant la pré-manche. L'orbe d'ultime plein est toujours disponible. Les 4 orbes restants sont choisis au hasard parmi les 7 types existants.



Nouveaux types d'orbe

Orbe de PV : confère de la régénération de PV à toute l'équipe (immédiat). Durée : 20 secondes 12 PV par seconde (3 PV par tick) Les effets visuels et sonores ne se déclenchent que quand la régénération est active

Orbe de tromperie : inflige « Paranoïa » à l'équipe ennemie 3 secondes après sa capture. Durée : 10 secondes Visibilité grandement réduite (et léger décalage du champ de vision) Les agents affectés entendent de faux bruits de pas et de tir Minicarte désactivée

Orbe d'arme dorée : offre à l'agent qui le capture une arme dorée Un tir, un mort Précision toujours parfaite L'agent se déplace aussi vite que s'il tenait un couteau Une seule balle dans le chargeur et 2 munitions en plus Les éliminations confèrent une balle supplémentaire



Divers

Nouvel élément d'affichage des types d'armes et d'orbes pendant la pré-manche.

Vous obtenez dorénavant 1 point d'ultime en récupérant n'importe quel orbe.





MISES À JOUR DES PERFORMANCES

Dans ce patch, nous avons concentré nos efforts sur l'amélioration des performances en combat et sur celles des appareils haut de gamme. Les échanges de tirs devraient sembler plus fluides et beaucoup de scènes sont susceptibles d'offrir plus d'images par seconde selon la configuration de votre ordinateur.

Performances en combat : nous avons réussi à corriger un certain nombre de facteurs ralentissant les combats. 9 joueurs sur 10 ne pré-chargeaient pas les skins dans le jeu, ce qui causait des ralentissements chaque fois qu'ils en rencontraient un nouveau. L'apparition ou la disparition du signalement d'une élimination à l'écran fait moins perdre d'images par seconde. Les éléments d'affichage spécifiques à Viper ont été améliorés pour ne plus causer de problèmes de performance.

Taux d'IPS amélioré sur les appareils de haute et moyenne gamme : nous avons également réussi à limiter la surcharge du processeur à quelques endroits du code. Il est possible que les appareils moins performants bénéficient aussi de ces améliorations bien qu'elles ne soient vraiment visibles qu'en combat.Cônes de vision en multithread : si possible, les cônes de vision sur la minicarte seront calculés sur un autre thread. Les rendus des processeurs multithread sont désormais pris en charge pour les appareils haut de gamme. Si la configuration de votre appareil vous permet de profiter du rendu en multithread, vous trouverez une nouvelle option pour la désactiver dans le menu « Qualité des graphismes ». Elle est activée par défaut sur ces machines. Le rendu en multithread améliore la performance des appareils dans des scènes où le coût de gestion des objets à afficher excède celui de la simulation du jeu et du rendu réel de la scène sur la carte graphique. Ces cas de figure se présentent souvent lors de scènes de déplacement avec beaucoup d'objets à l'écran (comme le départ des attaquants sur Split) et dans les cas où la simulation du jeu n'est pas trop exigeante (sur le terrain d'entraînement ou pendant les phases hors du combat par exemple).



Rendu par larges couches sur toutes les cartes afin de réduire la charge côté processeur pour ces particules en laissant la carte graphique s'occuper d'une plus grande partie de la simulation.

Les statistiques de performance du client ont été retravaillées pour inclure un exposé plus détaillé du temps d'affichage des images.





QUALITÉ DE VIE

La flèche de reconnaissance de Sova sera moins erratique et ne révèlera que les ennemis qui se trouvent derrière un mur.

Ajout d'un paramètre permettant à l'inventaire d'être toujours affiché.

Les signaux ne s'afficheront plus par-dessus les alliés et les ennemis derrière lesquels ils ont été placés.

L'écran de transition après une partie vous montre désormais la carte sur laquelle vous avez joué, et non plus Brimstone et Sage qui marchent vers un téléporteur.

Sur le terrain d'entraînement, le changement de personnage utilise désormais une interface plus légère et plus performante.

Sur l'écran de fin de partie, les missions sont désormais triées par pourcentage de progression et par type.

Des améliorations visuelles mineures ont été apportées aux récompenses des contrats et du passe de combat dans l'affichage de progression en haut de l'écran.





