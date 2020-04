Valorant : des indices pour une version mobile trouvés pendant la bêta

Valorant est actuellement en bêta fermée sur PC, Riot Games distribue au compte-gouttes des clés via Twitch, mais pour le moment, le titre n'est attendu que sur ordinateurs. Les développeurs n'ont pas caché leur souhait de proposer à l'avenir un portage sur consoles, mais cette semaine, c'est une possible version pour mobiles qui fait parler d'elle.

Sur Reddit, un internaute ayant accès à la bêta fermée explique qu'il a essayé de lancer Valorant sur ordinateur portable avec le Mode tablette, et le jeu s'est automatiquement adapté en affichant une interface pensée pour les smartphones et tablettes. Mieux encore, les commandes fonctionnent. Dans un autre temps, sur Twitter, un joueur a dataminé les fichiers du jeu et a trouvé des icônes adaptées pour y jouer sur mobiles.

Bien évidemment, cela ne veut pas forcément dire que Valorant va sortir sur mobiles, Riot Games a peut-être essayé des choses en interne, qui ne devaient pas être accessibles au grand public. Mais l'idée de porter le jeu sur iOS et Android a visiblement traversé l'esprit du studio, qui propose déjà Legends of Runeterra et Teamfight Tactics sur mobiles, en attendant League of Legends: Wild Rift.