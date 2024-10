Palworld : une version mobile en développement, mais pas par Pocketpair

Ce n'est pas parce que Nintendo et The Pokémon Compagny ont intenté un procès à Pocketpair pour violation des droits de brevet que le studio japonais va arrêter de grandir. Lancé en début d'année sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S avec succès, Palworld vient d'être porté sur PlayStation 5 (sauf au Japon) et cela ne va pas s'arrêter là.

Aujourd'hui, Pocketpair annonce qu'une version pour mobiles de Palworld est en développement. Cependant, ce n'est pas le studio japonais qui va s'occuper de porter son jeu de survie avec des monstres sur nos smartphones. Non, la version mobile de Palworld est développée par Krafton, le géant coréen a confié le projet à PUBG Studios, son studio interne qui est à l'origine de PlayerUnknown's Battlegrounds.

Il faudra sans doute patienter encore de longs mois avant de découvrir Palworld sur mobiles, mais les joueurs croisent surtout les doigts pour que le portage sorte rapidement des frontières de l'Asie, ce qui n'est pas toujours le cas. Cependant, Krafton précise bien avoir obtenu « une licence mondiale » pour le jeu mobile. En attendant, vous pouvez retrouver Palworld dans le Game Pass, l'abonnement Ultimate d'un mois coûte 14,99 € via Amazon.