Meta Quest 3 : la puissance du casque dépasse déjà celle de la PS4, voici le trailer époustouflant de la version mobile de Wanderer !

La VR mobile connait un second souffle avec l'arrivée d'une licence à succès : Assassin's Creed. Si le dernier épisode VR en date est techniquement impressionnant, il a été, comme Asgard's Wrath 2, développé avant tout pour le Quest 2, et bien entendu, optimisé pour le Meta Quest 3. Et si nous passions désormais, comme sur console, de la cross à la next-gen ?

Si la série des Red Matter (ou le jeu Hubris) nous avait habitué à du rendu PCVR (dont les graphismes sont calculés sur des machines surpuissantes) en autonome, il faudra désormais compter sur le prochain titre de Mighty Eyes pour prouver à vos amis les plus sceptiques que la VR ne se cantonne pas à du low-poly et à Beat Saber.

Le remaster de Wanderer montre ce que le Meta Quest 3 a véritablement sous le capot. Pour sûr, le titre risque de devenir la prochaine vitrine technologique du dernier-né de Meta. Il est d'ailleurs tellement beau graphiquement qu'il n'a pas à rougir face au trailer de la version PSVR 2, une console pourtant à des années-lumière de la puissance du Quest 3.

Cerise sur le cadeau, vous trouverez ci-dessous le "véritable" rendu de Wanderer sur le PSVR premier du nom, pas celui que Sony avait essayé de nous faire gober en prenant des images de la version PCVR. Le résultat est sans appel : la version mobile Quest 3 s'en sort mieux qu'une PlayStation 4, et c'est aussi effarant que prometteur !

Bien loin de n'être qu'une vitrine technologique, Wanderer était déjà un excellent titre (que nous avions testé). Dans les grandes lignes, il s'agit d'incarner un seul personnage, mais sous diverses identités (façon Code Quantum) qui aura la faculté, grâce à une montre magique, de voyager d'époque en époque et de lieux en lieux afin d'orienter le destin de l'humanité autrement que sur le chemin de l'extinction. Chose importante à souligner, en anglais à ses débuts, le jeu a depuis était traduit en français.

Le remaster de Wanderer propose, outre le lifting graphique, un panel de nouvelles features qui complexifie le jeu :

Body Awareness (votre avatar disposera d'un corps intégral) ;

Plus grande liberté de mouvement (sauter, grimper, ramper, nager) ;

Une physique améliorée ;

Nouveau système de combat ;

Mondes à visiter plus vastes ;

3 nouvelles destinations.

Malgré ses qualités, Wanderer n'a pas eu le succès escompté, le studio a donc mis les bouchées doubles pour retenter sa chance sur cette nouvelle génération de casques. Une chose est sûre, à la rédaction, nous répondrons à l'appel.

Le Meta Quest 3 est disponible sur le site de Meta et sur Amazon. Le modèle avec 128 Go de stockage coûte 549,99 euros tandis que celui avec 512 Go, lui, est vendu à 699,99 euros.