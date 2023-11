TEST Assassin's Creed Nexus VR : la VR mobile a enfin son vrai AAA et c'est une exclu Meta !

Trois héros pour le prix d'un !





Avec Assassin's Creed Nexus VR, Ubisoft propose d'incarner en totale immersion pas moins de trois assassins emblématiques, soit Ezio Auditore da Firenze, Kassandra et Connor Kenway au travers d'une histoire prenante qui nous fait voyager dans la Venise de la Renaissance italienne, entre Athènes et Sparte de la Grèce antique et à Boston du temps ou l'Amérique était sous le joug britannique. Une bien belle promesse que l'éditeur français nous a permis de tester en avance et, chose exceptionnelle dans notre milieu, avec assez de temps pour le faire de façon non précipitée. Voici notre avis après une semaine de jeu et plus de vingt heures affichées au compteur.

Assassin's Creed Nexus VR, sans être parfait, est sans doute le plus immersif des opus de la franchise !

Dans Assassin's Creed Nexus VR, nous incarnons donc un hacker de génie qui travaille pour la confrérie afin de déjouer un plan machiavélique des vilains de chez Abstergo. Sans en dire trop, pour ne pas divulgâcher, ces derniers visent à récupérer de mystérieux fragments du mécanisme d’Antikythérie permettant de contrôler le temps tandis que la confrérie, elle, vise à les neutraliser pour éviter le chaos. Au travers de la mémoire des trois assassins emblématiques, que nous incarnons à la première personne dans des simulations de leurs mondes respectifs, nous allons donc pouvoir physiquement vivre leurs aventures dans Venise, Spartes, Athène et Boston. Ce savant mélange d'époques et de lieux, distillé de façon non séquentielle côté personnages, apporte de la diversité et du dépaysement tout au long de l'histoire.

Techniquement, le jeu est constitué de capsules mémorielles qui sont débloquées au fur et à mesure. Vous l'avez compris, elles contiennent chacune une partie de la mémoire d'un des trois assassins et donnent accès à la simulation où il faut plonger pour aller récupérer les artefacts. S'il faut rencontrer des personnages clefs et exécuter des actions spécifiques pour avancer dans l'histoire et la quête principale, la manière pour y arriver est totalement libre. Chaque niveau peut être fait selon ses préférences et que vous soyez bourrin ou plutôt discret, vous pourrez avancer avec succès. Au delà de la manière, le chemin à suivre n'est pas imposé et le concept de monde ouvert est bien présent. C'est un véritable plaisir.

A noter, pour compléter tous les objectifs secondaires, et il y en a, il vous faudra de la partience et du temps. Celui qui nous a le plus intéressé est celui des fragments de connaissance historique qui permettent de s'instruire tout en s'amusant. Ludique et réellement instructif. Les autres sont plus « sportifs » avec des défis de Parkour, du tir à l'arc sur cible et d'autres que nous vous laissons découvrir par vous-même. Pour conclure ce paragraphe sur la partie histoire d'Assassin's Creed Nexus VR, il faut bien reconnaître que la . Difficile d'en dire plus sans spoiler.

Être un assassin au lieu d'être derrière sa manette !



Avant de commencer, il faut noter que l'interface de l'Animus en MR est magique (nous voulons la même pour le Quest 3) avec son effet de tranparence et l'interface globale du jeu est tout aussi classe et efficace. Du côté gameplay, Ubisoft a choisi de proposer d'incarner un assassin à la première personne et le pari est osé tant la réalité virtuelle est parfois taquine avec l'oreille interne des utilisateurs. Hé bien, le pari a été relevé avec brio en proposant un panel conséquent d'options de confort pour contrer ce souci. Chose amusante, l'éditeur a même pensé à une option permettant de contrer le vertige. Du jamais vu, mais cela sera utile à ceux qui rencontrent cette problématique surtout dans un jeu où le saut de la foi reste un incontournable. Il est donc possible de jouer en mode immersif total sans aucune assistance (déplacements et rotations libres), de choisir des modes intermédiaires (réductions du champs de vision, rotations crantées) et même un mode ultra confort qui active tout ce qui est possible (téléportation, réduction du champs de vision, rotations crantées, Parkour assisté...). Soyons clair, si vous le supportez, la meilleure façon de jouer reste en mode immersif sans aucune assistance. Idéalement, jouez sur un siège tournant ce qui permet d'effectuer physiquement les rotations au lieu de les faire avec le joystick (cela élimine la majorité des cas de motion sickness).

Dans Assassin's Creed Nexus VR, il faut se déplacer, grimper, faire du parkour, résoudre des puzzles, trouver des clefs pour ouvrir des portes, fouiller pour trouver des choses plus ou moins utiles, trouver des codes pour ouvrir des coffres, actionner des mécanismes secret pour avancer, jouer aux dés, siffler pour attirer l'attention, savoir se camoufler et surtout savoir se battre. Et tout ceci se fait, réalité virtuelle oblige, comme cela se ferait « dans la vraie vie ». Par exemple, escalader les bâtiments, ou encore traverser un passage compliqué en s'agrippant à des poutres se fait en bougeant réellement les mains et les bras. Là où c'est le plus jouissif, c'est dans les combats où il faut contrer, frapper ou encore envoyer un couteau de façon très réaliste. Franchement, même si les combats restent très « scriptés », le système est vraiment fun. Nous avons d'ailleurs parfois été volontairement au contact plutôt que passer furtivement. Certes, même en mode difficile, cela reste assez simple de gagner un duel (quand ce n'est pas un boss) mais cela devient un poil plus compliqué - sans devenir insane - en avançant dans le jeu et avec plusieurs adversaires en même temps. Pour information, nous avons à disposition, selon notre personnage, des épées, un tomahawk, des arcs, une arbalète, des couteaux à lancer et des bombes fumigènes. Combiner pendant les combats est possible voire indispensable. Franchise oblige, il ne faut pas oublier la lame secrète qui permet l'élimination de sa cible de façon discrète (là aussi en mimant les gestes), ni l'attaque mortelle en sautant d'une hauteur.

Bref, vous l'avez compris, la prise en main d'Assassin's Creed Nexus VR est excellente. Il est clair que l'éditeur a fait appel a des studios qui maîtrisent le sujet et ce qui est proposé là est ce qu'il faut faire pour que la VR soit accessible à tous grâce à des actions intuitives et circonstancielles (sans inventaires ou menus qui viennent tuer l'immersion).

Côté graphique, soyons direct en disant qu'Assassin's Creed Nexus VR est beau et flatte la rétine comme peu de jeux en réalité virtuelle autonome l'ont fait.

Côté graphique, soyons direct en disant que le jeu est beau et flatte la rétine comme peu de jeux en réalité virtuelle autonome l'ont fait. Dès la première capsule temporelle, celle qui sert de tuto, l'effet waouh est là et nous nous sommes surpris à flâner dans la pièce pour regarder les meubles, le lit, à travers de la fenêtre juste pour le plaisir des yeux. Mais cela nous l'avions déjà dit dans notre preview. Sachez que la suite est au même niveau que ce soit pour les niveau en extérieur comme en intérieur et cela nous a bluffé. Certes, nous ne sommes pas sur un PC équipé d'une carte graphique de la mort qui tue, mais le résultat est bluffant, largement au-dessus de ce qui se fait en moyenne et surtout tellement immersif que nous ne pouvons que saluer le travail des équipes d'Ubisoft sur ce point. Pour autant, tout n'est pas parfait et dans les points négatifs, certains passages mal éclairés (la bougie est un moyen un peu rudimentaire) sont un peu trop sombres et gênent à la progression en cachant des choses. Cela n'arrive pas souvent, c'est clairement voulu par la direction artistique, mais pouvoir porter un "truc" permettant d'éclairer aurait été sympa.

Beau comme un camion tout neuf !





Pour nos oreilles, Ubisoft a aussi opté pour du lourd. Le jeu est entièrement en français (voix et menus) et les acteurs de doublage sont très bons. Les dialogues échangés entre les acteurs de la quête principale et nous sont excellents et ne donnent pas envie d'appuyer sur "A" pour les zapper. A contrario, ceux des PNJ, et surtout ceux des soldats, manquent de diversité et sont redondants au possible. Entendre mille fois " Tu ne sais toujours pas bien te cacher " ou encore " Ne fuit pas, vient te battre " est un peu lancinant mais ne gâche pas l'expérience globale. Les musiques sont aussi excellentes et essayent de se rythmer en fonction de l'action en cours. Là aussi, aucune envie de la couper et de passer sur sa propre playlist.

Difficile de se quitter sans parler de quelques points noirs du jeu. Dans un premier temps, l'IA des gardes est aux fraises et doit se situer au niveau de QI d'un bébé huitre. S'ils sont capables de nous voir quand nous sommes dans leur champs de vision ou encore entendre un bruit (pratique pour détourner leur attention en jetant un objet ou en sifflant), ils n'auront aucune réaction si d'aventure nous venions assassiner un collègue juste derrière eux même sans être furtif. En vrai, ce n'est pas gênant, c'est même amusant et cela ne gêne en rien le plaisir même si le challenge pourrait être plus haut avec un niveau d'intelligence plus élévé. Deuxième point, le clonage des personnages est parfois trop visible. Si, dans la foule, cela en se remarque pas vraiment tant il y a de monde et de costumes, lors de combats avec les soldats, c'est plus visible. Ils se ressemblent parfois un peu trop et si, ce n'est pas gênant en soi, cela aurait pû être évité. Enfin, le traditionnel marqueur d'objectif est parfois (volontairement à priori) un peu vague. Une fois arrivé au point indiqué, il ne se fixe pas et il faut alors trouver où et quel est le vrai objectif. Rien de grave, juste un truc agaçant.

En conclusion, Assassin's Creed Nexus VR est sans doute le meilleur jeu actuels en réalité virtuelle autonome et certainement le seul à pouvoir être traité comme un triple A (ne loupez pas le générique de fin). Sans être parfait, il n'en reste pas moins bluffant visuellement, il offre un gameplay très agréable et intuitif, une version française exemplaire, une bande son parfaite, une durée de vie plus que bonne et une immersion dans la licence emblématique d'Ubisoft absolument incroyable, surtout pour les fans.

Les quelques défauts au niveau de l'IA des soldats, du clonage un peu voyant et du manque de diversité dans leurs dialogues ne sont pas suffisants pour détruire le plaisir et le dépaysement offerts par le jeu pendant les vingt heures qu'il nous aura fallu pour arriver au bout de la quête principale et de quelques missions secondaires. Assassin's Creed Nexus VR se place donc en tête des jeux incontournables en VR autonomes à ce jour. !)

Les plus Une histoire bien ficelée

Des graphismes très réussis pour de l'autonome

Une jouabilité bien pensée

Une bande son au top

Entièrement en français (y compris les voix)

Une durée de vie exemplaire

Une interface en MR qui claque

Des infos historiques à découvrir fort sympathiques

Inclusivité maximum (options de conforts complètes et simples à régler) Les moins Un peu long au chargement initial

Certains passages trop sombres

L'IA des soldat aux fraises

Dialogues soldats et PNJ souvent redondants

Marqueurs des objectifs parfois un peu vagues

Notation Graphisme 16 20 Bande son 18 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 19 20 Scénario 18,5 20 Verdict 18 20