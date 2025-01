North Star : la démo technique VR de Meta pour le Quest 3, entre prouesse graphique et limites techniques

Cette expérience vous plonge dans l’époque des voiliers et des explorations maritimes. Après le naufrage de votre navire, vous êtes sauvé par un équipage en quête d’un trésor légendaire. À bord du Polaris, vous participerez à plusieurs tâches maritimes : charger des provisions, manipuler des cordages, ajuster les voiles ou encore tirer des harpons.

Sortie sans fanfare juste avant Noël, North Star n'a pas été annoncée officiellement sur le blog de Meta ou les réseaux sociaux. Disponible gratuitement sur Horizon Store, elle est exclusivement compatible avec les casques Quest 3 et 3S.

Bien que l’histoire soit sympathique et que certaines scènes soient interessantes, l’absence d’un gameplay profond limite l’intérêt pour les joueurs chevronnés. Néanmoins, North Star reste une introduction accessible et gratuite à la réalité virtuelle.

Graphismes : des ombres dynamiques impressionnantes, mais des limites techniques

Meta présente North Star comme une démonstration des capacités graphiques du Quest 3, et certaines fonctionnalités se démarquent effectivement. Les ombres dynamiques, rarement vues dans ce niveau de détail, ajoutent un réalisme saisissant, notamment dans la cabine du capitaine ou sur le pont. La simulation des voiles et des tempêtes en mer est également notable.

Cependant, North Star souffre de certaines faiblesses. La résolution limitée, combinée à un anti-aliasing agressif, rend l'image relativement floue. L’utilisation probable de l’application Spacewarp pour atteindre les 72 images par seconde donne parfois une sensation de manque de fluidité. Comparée à d’autres titres comme Red Matter 2 ou The House of Da Vinci VR, l'expérience manque clairement de finition visuelle et d'optimisation.