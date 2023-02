Fitness Boxing: Fist of the North Star, démo et date de sortie pour le jeu avec Ken le Survivant

Sur Nintendo Switch, Imagineer a déjà sorti Fitness Boxing et sa suite, Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, mais rien ne nous avait préparé à l'annonce de Fitness Boxing: Fist of the North Star lors d'un Nintendo Direct en septembre dernier. Le titre a été lancé en décembre au Japon et il tient enfin sa date de sortie précise par chez nous.

Attendu dans le courant du mois de mars, Fitness Boxing: Fist of the North Star sera bien à l'heure, et même plutôt ponctuel, sa date de sortie est fixée au 2 mars 2023 sur Nintendo Switch. En attendant de découvrir ce jeu d'exercices physiques dans l'univers de Ken le Survivant, une démo est déjà disponible sur l'eShop, et voici une présentation du jeu :

Améliorez vos routines d'exercice quotidiennes, retrouvez la forme et forgez-vous un corps légendaire ! Tout en conservant les fonctionnalités de base de Fitness Boxing, ce nouveau volet ajoute des personnages et des décors du monde de Ken le Survivant pour des entraînements d'une efficacité optimale ! Les personnages de Ken le Survivant sont vos coachs : La série Fitness Boxing est un jeu de boxe utilisant le Joy-Con pour vous permettre de donner des coups comme dans un jeu de rythme, tout en recevant des instructions de coachs auxquels de grands acteurs ont prêté leur voix. Dans Fitness Boxing Fist of the North Star, Kenshiro, protagoniste de Ken le Survivant et ses rivaux jouent le rôle de coachs. Nouveau mode « Combat » : Un nouveau mode « Combat » a été ajouté ; il vous permet d'affronter vos ennemis comme dans un jeu de rythme. Il propose deux modes pour des entraînements mettant l'accent sur l'action : le mode Hors-la-loi, dans lequel vous éliminez des dizaines de hors-la-loi à coups de poing, et le mode Boss, qui vous permet d'affronter des rivaux de Kenshiro tels que Raoh. Des musiques et costumes qui offrent une expérience encore plus réaliste de Ken le Survivant : La musique est extrêmement importante quand on fait du sport. Le jeu inclut non seulement des classiques de Ken le Survivant tels que AIO TORIMODOSE!, TOUGH BOY, YURIA EIENNI et SILENT SURVIVOR, mais également 20 musiques originales conçues pour chaque personnage ! Vous avez la possibilité de modifier les tenues des personnages selon vos humeurs. Beaucoup de tenues exclusives sont proposées, alors découvrez des tenues inédites à Ken le Survivant. Les fonctionnalités les plus populaires de Fitness Boxing : Afin de promouvoir le sport à la maison et d’en faire une habitude quotidienne, le jeu continue à utiliser les fonctionnalités d’assistance populaires de la série telles que l’alarme et la possibilité d’exclure des actions que vous ne parvenez pas à réaliser.

En attendant de découvrir la version complète de Fitness Boxing: Fist of the North Star sur les Nintendo Switch occidentales, vous pouvez retrouver Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise à 44,90 € sur Amazon.