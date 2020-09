Fitness Boxing dépasse enfin le million d'exemplaires distribués

Sorti en fin d'année 2018, pile au bon moment pour perdre du poids après les fêtes de Noël et du Nouvel An en faisant de l'exercice, Fitness Boxing comptait 300 000 exemplaires distribués en avril 2019, puis 700 000 un an plus tard. Ce chiffre a continué de grimper, l'éditeur Imagineer fait le point.

Désormais, Fitness Boxing compte plus d'un million de copies distribuées, cela prend donc en compte les exemplaires envoyés aux revendeurs aux quatre coins du monde, mais également les jeux vendus en dématérialisé sur l'eShop de la Switch. Un résultat en hausse donc, malgré la désormais omniprésence de Ring Fit Adventure dans les salons pour garder la ligne en jouant à la console.

Fitness Boxing est pour rappel disponible exclusivement sur Nintendo Switch, il est vendu 44,85 € sur Amazon.fr.

