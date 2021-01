Fitness Boxing 2: Rythm & Exercise, déjà 500 000 copies distribuées

Imagineer avait sorti en fin d'année 2018 Fitness Boxing, un jeu de sport qui demande de faire de l'exercice en rythme avec des chansons Pop et qui a rencontré un joli succès, comptant plus d'un million d'exemplaires distribués en septembre dernier. Depuis, une suite a vu le jour, et elle cartonne aussi.

Fitness Boxing 2: Rythm & Exercise a débarqué exclusivement sur Nintendo Switch le 4 décembre dernier, et aujourd'hui, le développeur Imagineer annonce qu'il a déjà distribué plus de 500 000 exemplaires de ce second volet. Cela prend en compte pour rappel les versions physiques envoyées aux revendeurs et les copies numériques vendues sur l'eShop.

Si vous voulez faire du sport avec votre Switch sans sortir de chez vous, Fitness Boxing 2: Rythm & Exercise est à 39,99 € sur Amazon.