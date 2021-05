Rainbow Six Siege : l'agent Thunderbird, la refonte de Favelas et les autres nouveautés de l'Opération North Star détaillés en vidéo

Ubisoft nous avait promis une révélation de l'Opération North Star de Rainbow Six Siege pour le Six Invitational de ce week-end, et ça n'a pas manqué. Une longue présentation de la nouvelle version de la map Favelas et de l'agent original Thunderbird a été faite, confirmant les leaks à son sujet. Originaire des Nakodas dans les plaines d'Amérique du Nord, cette Défenseuse rapide manie un fusil d'assaut Spear .308 équipé d'un viseur OTAN ou un fusil à pompe SPAS-15 en arme principale, un pistolet Q-929 ou Bearing-9 en arme secondaire, et des grenades à percussions et des nitros en explosifs. Son principal atout sera la Station KONA, un accessoire de soin permettant de redonner de la santé aux alliés, ou même de leur donner un boost de santé temporaire si leur jauge est au maximum.

Tous les détails sur son gameplay sont donnés dans la vidéo ci-dessus. Elle permet donc aussi d'apprécier les changements de la carte Favelas, qui a été modifiée pour être moins chaotique, en abaissant notamment les possibilités de destruction extérieures ou en réduisant le nombre de pièces. À part ça, plusieurs agents vont être rééquilibrés avec cette future mise à jour : il sera par exemple désormais possible de briser la lunette de visée de certains gadgets adverses, les trous de balle classiques ne pourront plus permettre de voir à travers les murs, et le gaz de Smoke ne pourra plus traverser les parois.

Toutes ces nouveautés seront disponibles le 25 mai 2021 sur les serveurs de test et arriveront dans les semaines qui viennent pour tout le monde sur PC, PS4 et Xbox One. Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Advanced Edition est d'ailleurs disponible à partir de 32,99 € sur Amazon.fr.

