MAJ Rainbow Six Siege : l'Opération High Calibre confirmée pour boucler l'Année 6, le nouvel Agent Thorn aussi

L'Opération Crystal Guard de Tom Clancy's Rainbow Six Siege dure depuis août dernier, et Ubisoft est presque prêt à passer à la suite. Il commence le teasing de la Saison 4 de l'Année 6 en dévoilant d'abord son nom et une première illustration de circonstance : Opération High Calibre.

Une fois encore, cela vient confirmer des leaks qui ont eu lieu les semaines précédentes, dont ceux de l'inévitable benjaminstrike. Selon l'insider, l'Agent serait ainsi une Défenseuse dénommée Thorn, dotée d'explosifs de proximité appelés Razorbloom Shell. Lorsqu'un adversaire déclenche son capteur, ce véritable obus lâche plusieurs petits projectiles qui infligent d'autant plus de dégâts qu'ils sont prêts de leur cible.

She has multiple Razorbloom Shells. When the proximity sensor is triggered, the device first turns red and there's a small time delay before it explodes.

Le prochain évènement eSport autour de Rainbow Six Siege sera le Six Major de Suède du 8 au 14 novembre, nous entendrons certainement parler de ces nouveautés et d'une date de sortie sur le serveur test à cette occasion.



Mise à jour : sans surprise, Thorn vient d'être officialisé par un teaser, et sa présentation complète aura lieu le 8 novembre.

Salut Cav.

J'ai beaucoup de choses à dire sur la spécialiste Brianna "Thorn" Skehan. Après tout, ça fait un moment que je la connais. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais son crochet du droit m'a laissé un souvenir impérissable."

C'est une femme engagée, têtue, qui ne se laisse faire sous aucun prétexte. Elle fera une très bonne recrue. Il existe peu de soldats aussi forts et intelligents qu'elle. Sa célèbre course d'obstacles la représente parfaitement. Et, comme tu l'as dit toi-même, on peut difficilement faire plus intense.

On a déjà une bonne équipe, mais Brianna saura nous compléter. Tu n'auras jamais à t'inquiéter de savoir si elle est en forme et, avec un peu de chance, elle saura mettre un coup de pied aux fesses de ceux qui en ont besoin. Quand elle baisse sa garde, elle n'hésite pas à donner de son temps et à aider ceux qui en ont besoin.

D'ailleurs, elle traite les autres comme eux la traitent. Elle réservera toujours un sourire et un geste affectueux à ses amis, mais sera une vraie plaie pour quiconque ose s'en prendre à elle ou à ses convictions. Ses quatre frères lui en ont toujours fait voir de toutes les couleurs, alors ne t'étonne pas si tu l'entends beaucoup parler de "tyrannie".

Je t'épargne ces histoires, elle t'en parlera elle-même si elle le souhaite. Elle a déjà parlé à Mira, si on en croit l'incroyable dispositif qu'elle lui a fabriqué. Territorial, c'est une façon de le décrire. Quand on entre dans sa zone d'alerte, c'est un peu comme si un cactus nous avertissait qu'on était sur le point de marcher dessus pieds nus. Il n'en est pas moins terrifiant, mais au moins, ça laisse le temps de réagir. Il est précis, vif et superbement réalisé.

Le Six Invitational approche à grands pas, et je suis certain que Brianna n'aura aucun mal à s'intégrer. Qui sait, elle pourrait peut-être même aider notre équipe à décrocher la victoire. Les autres devront redoubler d'efforts juste pour nous suivre, et je ne vais pas m'en plaindre. On se voit à l'entraînement.

-- Seamus “Sledge” Cowden”