Rainbow Six Siege : nouveau logo, agent Flores, gameplay retravaillé, partenariats Resident Evil et Rick et Morty, la roadmap de l'Année 6 détaillée !

Ubisoft nous avait donné rendez-vous ce dimanche pour en apprendre plus sur Opération Crimson Heist, la prochaine saison de Rainbow Six Siege. Finalement, nous avons carrément eu droit à un tour d'horizon de tout ce qui nous attend en 2021 pour l'Année 6 du FPS tactique multijoueur.

Déjà, pas de Year 6 Pass, chaque nouvel agent sera débloqué directement en achetant le Battle Pass de la saison, qui comprendra aussi un équipement de tête et une tenue exclusifs. Le contenu du Battle Pass sera d'ailleurs disponible non plus une, mais 2 semaines en avance, suite à quoi le combattant pourra être acheté contre de la Renommée ou des Crédits R6. La Saison 1 comprendra l'Argentin Flores et une refonte de Frontière, la Saison 2 un agent des Nakotas en Amérique du Nord et une nouvelle forme de Favelas, la Saison 3 un agent croate et des modifications mineures de plusieurs cartes, et la Saison 4 un agent irlandais et une version revisitée d'Outback. Et chacune proposera son lot de changements en termes de gameplay, un évènement spécial et 2 sélections Arcade.

Il est d'ailleurs possible que les nouvelles mécaniques soient proposées sur les serveurs de test bien en amont de leur sortie officielle pour les roder au possible, et plusieurs initiatives tenteront de rendre l'expérience plus accessible aux nouveaux : d'ailleurs, l'identité visuelle sera repensée avec un logo et des menus redessinés. Il est aussi prévu de rééquilibrer favorablement le rôle des Attaquants en leur permettant de changer de personnage en cours de phase préparatoire, d'avoir accès aux drones et autres systèmes de défense après leur mort, ou d'utiliser le GONNE-6, une arme secondaire pour casser des gadgets de Défenseurs. À part ça, Goro va être retravaillé et perdre son bouclier explosif, et Mira, Maestro et Melusi seront nerfés. Il y aura aussi des nouveautés pour le Mode Classé, le système de réputation et plus encore, et des actions pour contrer le stream sniping, la triche et les attaques DDoS sur les serveurs. La scène eSport ne va pas être lâchée non plus, avec un Six Invitational 2021 reporté à mai 2021 et des ligues régionales toujours aussi actives.

Découvrez les deux premiers skins que l'artiste & développeuse Ikumi Nakamura compose pour Rainbow Six Siege ????



???? Echo & Dokkaebi

✅ Disponibles le 2 mars pic.twitter.com/xgvO00ZcDg — Rainbow Six FR (@Rainbow6FR) February 21, 2021

Zofia en Jill Valentine ? ????‍♀️



Découvrez le premier skin à l'occasion du crossover entre Rainbow Six x Resident Evil ????‍♂ pic.twitter.com/USypucHtiu — Rainbow Six FR (@Rainbow6FR) February 21, 2021

Kali a aussi le droit à son skin Élite



Très prochainement ???? pic.twitter.com/DvHGLhrpI6 — Rainbow Six FR (@Rainbow6FR) February 21, 2021

Un nouveau système d'affichage et de texture et la possibilité de télécharger seulement les DLC cosmétiques que nous désirons devraient aussi réduire la taille de l'installation, et il sera possible de mêler nos accessoires et nos tenues de catégories Élite pour encore plus de possibilités de personnalisation. D'ailleurs, une skin Élite de Jill Valentine pour Zofia sera disponible en Saison 1, une autre collaboration du genre avec Resident Evil suivra en 2021, la directrice créative Ikumi Nakamura (The Evil Within) a préparé deux apparences spéciales pour Echo et Dokkaebi à venir le 2 mars, une skin pour Kali a été présentée, et un partenariat avec Rick & Morty a même été teasé.

La longue présentation vidéo, visible en replay ci-dessus, s'est terminée sur une présentation d'Opération Crimson Heist. Flores sera un Assaillant équipé d'un drone doté d'une bombe, le RCE-Ratero, d'un fusil d'assaut AR-33, un fusil de précision SR-25, et d'un pistolet GSH-18. Les nouveaux recoins de la map Frontière ont aussi été montrés, et la fonctionnalité de replay de match sera bien introduite en bêta avec la Saison 1 sur PC, pour analyser nos tactiques après les parties. Pas de date de sortie officielle en vue pour Opération Crimson Heist, mais son contenu est accessible sur les serveurs tests dès ce lundi !



La séquence s'est terminée sur une belle surprise pour les fans : l'annonce de l'arrivée de Rainbow 6: The Board Game, un jeu de plateau encore mystérieux, à l'été 2021. Rainbow Six Siege sera donc toujours aussi incontournable durant son Année 6 : il n'est pas trop tard pour rejoindre la communauté : il est disponible à partir de 14,99 € sur Amazon.fr.