Rainbow Six Siege : un nouveau week-end gratuit annoncé en vidéo

Ubisoft aime mettre en avant les chiffres de Rainbow Six Siege, qui comptabilise plus de 60 millions de joueurs sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Mais ce gros chiffre a été atteint grâce aux nombreux week-ends gratuits proposés par les développeurs, et prochainement, Ubisoft va recommencer :

Du 11 au 15 juin, Rainbow Six Siege sera donc jouable gratuitement sur PC, PS4 et Xbox One. Les joueurs auront accès aux 20 Agents d'origines, à tous les modes de jeu et toutes les cartes. Le jeu complet bénéficiera de promotions sur toutes les plateformes, jusqu'à 60 % sur le jeu de base (PC uniquement) et jusqu'à 70 % sur les éditions Deluxe, Gold et Ultimate. Via l'Ubisoft Store, la version PC aura même 20 % de réduction supplémentaire.

Par ailleurs, si vous avez The Division 2 dans votre bibliothèque et que vous participez au week-end gratuit de Rainbow Six Siege, vous obtiendrez une tenue pour Thermite, mais à condition ne n'avoir jamais essayé gratuitement R6S avant ça. Si vous avez acheté le jeu, la récompense sera disponible via l'Ubisoft Club également. Enfin, Ubisoft rappelle que les joueurs peuvent débloquer une tenue pour Ela, toujours tirée de The Division 2, depuis le mois d'avril en achetant le jeu à Washington ou en lançant l'essai gratuit.

Pour rappel, Rainbow Six Siege a récemment accueilli l'Opération Steel Wave avec Ace et Melusi, et les futurs Agents du jeu ont fuité cette semaine.