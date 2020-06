Rainbow Six Siege : un Assaillant inspiré de Splinter Cell, une Défenseur avec un bras mécanique, les Agents ont encore fuité

Ubisoft n'est clairement pas le meilleur pour éviter les fuites, mais concernant Rainbow Six Siege, il est vraiment compliqué de garder les nouveautés secrètes. L'Opération Steel Wave avec Ace et Melusi avait déjà leaké avant l'heure, et visiblement, il en est déjà de même pour les prochains Agents des Saisons 3 et 4.

L'Agent de la Saison 3 de Rainbow Six Siege serait ainsi tiré de la franchise Splinter Cell, mais il n'est pas certain qu'il s'agisse de Sam Fisher en personne. Il s'agirait d'un Assaillant disposant d'une caméra endoscopique pour voir au travers des murs, tandis que l'Agent de la Saison 4 serait un Défenseur équipé d'un bras robotique et pouvant créer des barrières de lasers. Ces informations viennent d'un internaute de ResetEra qui a déjà fait leaker des données de R6S avant l'heure, et ces propos semblent confirmés par Gamer Felonies, qui avait quant à lui dévoilé l'évènement Grand Larceny. Ce dernier a partagé une vidéo, mais avec une qualité honteuse et un son insupportable rajouté par dessus. Coupez l'audio, et attention aux haut-le-cœur :

L'Assaillant s'appellerait ainsi Scout, il serait équipé d'un fusil SC3000X et il ressemble beaucoup à un personnage qui avait fuité, et que les joueurs imaginaient comme une skin de Buck. Les noms sont sans doute temporaires, car les fans auront sans doute fait le lien entre le SC3000X et le SC-20K de Sam Fisher. D'ailleurs, les premières lettres de Scout sont également SC, pour Splinter Cell. La vidéo montre de manière très chaotique l'accessoire de l'Agent, à savoir une caméra qui peut traverser les murs, disposant d'une vision nocturne, là encore en lien avec les gadgets de Sam Fisher.

Concernant le Défenseur, il s'agirait d'une femme dénommée Aruni, d'origine thaïlandaise et qui est en miniature de la vidéo, donc bien plus visible que Scout. Son accessoire principal n'est pas montré en action, il est dénommé Laser Reinforcement, et il permettrait de bloquer jusqu'à quatre ouvertures différentes avec des lasers. Équipée d'un bras mécanique (rouge, sans doute volé à Snake), Aruni pourrait également faire des trous dans les murs, et serait équipée d'un fusil Mk14 EBR, comme Dokkaebi. Enfin, la vidéo se déroule principalement sur la carte Chalet, qui aurait droit à un rework dans les prochaines Saisons.

Tout cela est évidemment à prendre avec des pincettes, et même s'il semble évident que les prochains Agents de Rainbow Six Siege vont sans doute ressembler à cela, Ubisoft a encore le temps de les modifier pour ajuster l'équilibrage et réserver quelques surprises.

Lire aussi : Rainbow Six Siege : détails et vidéos pour Ace, Melusi et les changements d'Opération Steel Wave