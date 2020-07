Rainbow Six Siege : Attrition, un nouveau mode Arcade limité très restrictif disponible

Pour diversifier son contenu, Rainbow Six Siege compte notamment sur les modes Arcade, des expériences limitées dans le temps qui changent les codes de l'expérience. Nous avons par exemple pu profiter de parties en Golden Gun la saison dernière, où les joueurs s'affrontaient avec un pistolet tuant en un coup.



Cette semaine, Ubisoft remet le couvert dans le cadre de l'Opération Steel Wave, cette fois avec un mode Arcade nommé Attrition. Le principe est simple : si vous remportez la manche, votre agent de prédilection devient injouable, et vous devez gagner les suivantes avec un autre personnage.

Attrition n'est pas un nom choisi au hasard. Au fur et à mesure que le match avance, chaque manche remportée vous empêchera de sélectionner les agents avec lesquels vous avez gagné, et ce pour tout le reste de la partie. Les défaites, quant à elles, ne bloquent pas les agents. Pour faire simple, plus vous vous approchez de la victoire, moins vous pourrez jouer d'agents. Les matchs se jouent en mode Bombe et la carte est choisie aléatoirement parmi une petite sélection, avec le même nombre de manches qu'en match non classé. Choisissez intelligemment vos agents et jouez stratégiquement avec vos coéquipiers pour gagner !