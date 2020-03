Rainbow Six Siege : le mode Arcade Golden Gun disponible

Les joueurs de Rainbow Six Siege commencent tout juste à goûter au contenu de l'Année 5, avec la sortie la semaine passée de l'Opération Void Edge. Ubisoft en profite déjà pour introduire une nouveauté qui va rythmer les parties des joueurs à l'avenir, la playlist Arcade.

Les développeurs veulent, en plus des évènements qui s'inscrivent davantage dans la durée, rendre des modes funs ou différents accessibles pendant quelques jours. L'exemple avait été donné avec un mode Golden Gun, directement inspiré de GoldenEye 007, où tous les joueurs sont équipés d'un Desert Eagle doré qui tue en un coup, mais qui doit impérativement être rechargé à chaque tir.

Bonne nouvelle, Golden Gun est justement disponible dès maintenant sur PC, PS4 et Xbox One, et il sera jouable jusqu'au 23 mars. Ne tardez donc pas à l'essayer si vous voulez découvrir Rainbow Six Siege sous un nouveau jour.