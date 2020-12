Rainbow Six Siege : un mode Arcade Héritage très rétro, un Agent gratuit et un double vinyle pour les 5 ans

Rainbow Six Siege nous proposait plus tôt ce mois-ci sa Saison 4 de l'Année 5, et fêtait au passage ses 5 ans de succès sans précédent. Histoire de marquer le coup, Ubisoft vient d'ajouter un mode Arcade temporaire à l'expérience, jouable jusqu'au 5 janvier 2021 : L'Héritage. Le principe est simple : limiter les Agents disponibles aux 20 de la première génération, avec leurs gadgets secondaires de l'époque, en mode Bombe avec des règles simples.

Si vous cherchez une bonne raison d'y jouer, la voici : Ubisoft offre définitivement un Agent à tous ceux qui lanceront une partie ! Pour ceux qui les ont déjà tous, vous recevrez la skin exclusive gratuite Lutin pour Ash, qui comprend un uniforme et un équipement de tête. Un pack Signature des fêtes est également disponible à l'achat dans le même temps.

L'ARCADE HÉRITAGE

Dans cette Arcade, vous pourrez incarner l'un des 20 agents jouables et sélectionnés dans la liste principale. Que ce soit Sledge, Ash, Thatcher, IQ ou Twitch, votre choix reflètera le paysage de notre Année 1.

Vos agents disposeront de leurs aptitudes actuelles, mais vos gadgets secondaires correspondront à leur équipement d'origine. Cela signifie que vous n'aurez accès à aucun gadget sorti plus tard dans la vie du jeu : pas de claymore, et pas de grenades à percussion. Cela signifie également que les armes d'Ash, Bandit et Jäger disposeront de nouveau des viseurs x2.5 (ACOG) qu'elles avaient à la sortie du jeu. Les boucliers déployables sont la seule exception, car ils conserveront leur état actuel.

Pour cette arcade, le mode de jeu sera Bombe avec des Règles simples. Vous alternerez entre l'Assaut et la Défense à la fin de chaque manche.

Notre voyage dans le temps ne serait pas complet sans des cartes elles aussi empreintes de nostalgie. Vous pourrez jouer sur les cartes Base d'Hereford et Maison dans leur disposition d'origine, ainsi que sur Avion !

UN MIRACLE HIVERNAL

Cette saison, nous sortons un nouveau pack Signature des fêtes ! Ce joyeux assortiment, qui porte le doux nom de Noël Old School, entretiendra l'ambiance rétro grâce à la skin d'arme Festivités Old School et le pendentif Douce Folie.

Nous ne pourrions pas célébrer Rainbow Six Siege et son évolution sans partager les festivités avec sa communauté de passionnés. En guise de cadeau, notre équipe offrira un agent à tous ceux qui joueront à l'Arcade Héritage. Et pour les superfans qui possèdent déjà tous nos agents, vous recevrez la skin exclusive gratuite Lutin pour Ash, qui comprend un uniforme et un équipement de tête. L'apparence Lutin pour Ash ne sera ni vendue ailleurs, ni disponible ultérieurement. Vous pouvez également visiter la page de la boutique dédiée aux fêtes pour des réductions spéciales sur divers objets.