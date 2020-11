Rainbow Six Siege : 65 millions de joueurs ont dépensé 2,5 milliards de dollars

Cette semaine, Ubisoft a fait le point sur la première moitié de son année fiscale 2020-2021, et s'il y avait bien une information à retenir, c'est le report de Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine à la prochaine année fiscale, qui se terminera le 31 mars 2022. Mais le studio a également dévoilé deux chiffres intéressants concernant Rainbow Six Siege.

Le FPS compétitif opposant Assaillants et Défenseurs fêtera bientôt son cinquième anniversaire, et comme l'a dévoilé Ubisoft, il compte désormais plus de 65 millions de joueurs, c'est cinq de plus qu'en mai dernier. Cela ne veut pas dire que 65 millions de copies ont été vendues, cela prend en compte les joueurs qui l'ont essayé gratuitement lors de week-end d'essai. Cependant, le bilan financier s'arrête au 30 septembre dernier, et Rainbow Six Siege est arrivé dans le Xbox Game Pass le 22 octobre, le nombre de joueurs risque de connaître un sacré bon lors du prochain bilan.

Autre information intéressante, Ubisoft dévoile que les joueurs ont dépensé plus de 2,5 milliards de dollars dans Rainbow Six Siege depuis son lancement, avec bien évidemment les nombreux Season Pass et les microtransactions, il y a de quoi faire, et le modèle économique de R6S semble porter ses fruits. L'aventure est loin d'être terminée, car le titre va évidemment arriver sur PS5 et Xbox Series X et S en fin d'année. Vous pouvez acheter Rainbow Six: Siege - Advanced Edition à 26,31 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Rainbow Six Siege : marionnettes, sucreries et mode temporaire avec l'évènement d'Halloween Sugar Fright