Rainbow Six Siege : marionnettes, sucreries et mode temporaire avec l'évènement d'Halloween Sugar Fright

Après Maison de Fous en 2018 et Doktor's Curse en 2019, Rainbow Six Siege va encore innover pour son évènement d'Halloween 2020. C'est un autre type d'horreur qui nous attend avec Sugar Fright du 27 octobre au 10 novembre, qui va transformer nos personnages en marionnettes et une carte en sucre d'orge. Le mode temporaire Chasse Sucrée va nous emmener sur la carte Voisinage pour récupérer 50 sucreries lâchées par les joueurs abattus.

32 éléments de personnalisation pourront être débloqués durant les deux semaines qui viennent, et si vous aimez le look des 10 agents changés en marionnette, vous pourrez acheter définitivement leur équipement de tête, uniforme et skin d'arme via la boutique.

TRANSFORMEZ-VOUS EN VÉRITABLE CAUCHEMAR DANS SUGAR FRIGHT C'est la nuit d'Halloween. Loin des horreurs du champ de bataille, Frost redécouvre avec nostalgie l'une des joies d'Halloween : les bonbons. Entourée par les restes de ses douceurs, notre héroïne succombe à l'épuisement et s'endort. Mais la nuit est sombre et orageuse et l'esprit de Frost est hanté par des monstres, du sucre et... des marionnettes ! Elle-même devenue une créature de laine, elle doit se défendre et échapper à l'abysse de son propre esprit, vivante et rassasiée. Du 27 octobre au 10 novembre 2020, tremblez de peur dans Sugar Fright ! PERSONNAGES JOUABLES 10 agents vivront un véritable cauchemar : leur peau et leur sang seront remplacés par du tissu et du rembourrage ! Si vous vous sentez prêt à hanter le Voisinage, choisissez votre équipe et montrez-nous de quoi vous êtes capable. Nos assaillants revêtent les couleurs des Sorts et sont prêts à chasser des sucreries toute la nuit. Ils ne reculeront devant rien pour combler leur envie de sucre. IQ, la Marionnette ambitieuse

Zofia, la Marionnette indomptée

Nomad, la Marionnette déterminée

Capitao, la Marionnette imposante

Thermite, la Marionnette espiègle

Pulse, la Marionnette mélancolique

Ela, la Marionnette impétueuse

Castle, la Marionnette diplomatique

Goyo, la Marionnette modeste Ils devront faire face au courroux des chasseurs de sucreries rivaux, les Bonbons. L'équipe des Bonbons est constituée des visages familiers (et désormais recousus) de malchanceux défenseurs. Menés par notre héroïne et survivante de ses rêves, Frost, la Marionnette infatigable, ils ne reculeront devant rien pour pouvoir s'empiffrer de gâteau dès le coucher du soleil. RÈGLES DE LA CHASSE SUCRÉE Survivez à la Chasse sucrée, un jeu en JcJ au cours duquel deux équipes de cinq joueurs s'affrontent pour récupérer 50 sucreries lâchées par les joueurs éliminés en une seule manche de dix minutes maximum. Dans une carte qui fait froid dans le dos, appelée le Voisinage, nos Sorts et nos Bonbons récupèrent des sucreries lâchées par des ennemis pour gagner des points. Ils peuvent également ramasser les sucreries lâchées par leurs alliés pour empêcher leurs adversaires de gagner ces points. Et si vous mordez la poussière, ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas dans les limbes après votre mort. Tous les joueurs tués passeront en mode Soutien puis réapparaîtront pour reprendre du service. Tu parles de morts-vivants... Pour cet événement, l'option de partie personnalisée sera disponible. Quitter l'événement engendrera une pénalité d'abandon, applicable aux sélections classé et non classée (d'une durée de 30 minutes). LA COLLECTION SUGAR FRIGHT Ne perdez pas de vue l'objectif et connectez-vous pendant l'événement pour recevoir un pack Sugar Fright qui contient certains de nos 32 objets disponibles. Vous aurez une chance de recevoir la skin d'arme et le pendentif saisonniers exclusifs du pack. Dix de nos agents se transformeront en mannequins vivants. Ils obtiendront chacun un équipement de tête, un uniforme et une skin d'arme. Ces objets seront disponibles dans des packs d'agents au prix de 1 680 crédits chacun, ou dans des packs Sugar Fright pour 300 crédits R6 ou 12 500 points de Renommée. Complétez votre look avec le pendentif Mannequin brûlé ! Vous ne voulez pas vendre votre âme ? Nos défis terriblement amusants vous permettent également de gagner des packs, et vous en demanderez encore plus... et plus... et plus... Joyeux Halloween !

Rainbow Six Siege est en ce moment disponible pour 14,99 € à la Fnac.

Lire aussi : Rainbow Six Siege : upgrade next-gen, période de sortie, résolution et framerate, les versions PS5 et Xbox Series X et S précisées