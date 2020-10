Xbox Game Pass : un classique d'Ubisoft rejoint le catalogue ce mois-ci

Nous pensions que Microsoft avait déjà dégainé ses cartouches pour la deuxième moitié du mois d'octobre du Xbox Game Pass, mais le constructeur avait finalement une dernière carte dans sa manche. Il vient en effet de confirmer l'arrivée d'un jeu incontournable d'Ubisoft dans le Xbox Game Pass pour Consoles et via le cloud gaming sur Android.



Inutile de tergiverser, l'heureux élu, c'est Rainbow Six Siege, qui rejoindra le XGP ce jeudi 22 octobre 2020. Malheureusement, la version PC n'est pas concernée à cette heure.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege marque le retour de la célèbre franchise de FPS dans un tout nouvel opus développé par le studio d’Ubisoft Montréal, pour les consoles nouvelle génération et le PC. Affrontements en combat rapproché, aspect tactique, jeu en équipe et actions explosives sont au cœur de l’expérience. Le multijoueur de Rainbow Six Siege impose un nouveau standard dans la franchise en ce qui concerne les confrontations armées empreintes de stratégie, en respectant l'héritage laissé par les anciens jeux Rainbow Six.