Rainbow Six Siege : le nom de l'Opération de la Saison 2 de l'Année 6 confirmé, le nouvel agent Thunderbird en fuite ?

Avec une communauté si active et si curieuse, Rainbow Six Siege n'est pas étranger aux nombreux leaks en tout genre. Ubisoft vient de confirmer l'identité de la Saison 2 de l'Année 6, qui s'appellera Opération North Star, et qui apportera une version retravaillée de Favelas et un agent des Nakotas en Amérique du Nord. Ce titre vient, comme le mois dernier, corroborer les leaks colportés par benjaminstrike.

L'insider avait déjà lâché ce nom d'Opération North Star en mars et a depuis fait quelques révélations qui ont de grandes chances de se concrétiser, appuyant les propos du compte r6leaks. Ainsi, le prochain Opérateur serait Thunderbird, un personnage à 3 de vitesse maniant les fusils à pompe Spear .308 ou SPAS-15, ainsi que les pistolets Q-929 et Bearing-9, une grenade et du C4. Son gadget principal serait la Kóna Station, un accessoire en trois exemplaires par partie qui a vocation de soigner notre équipe. Son utilisation précise n'est pas connue à cette heure, mais un visuel nous montre déjà à quoi il ressemblerait.

benjaminstrike rapporte aussi qu'Opération North Star sera l'occasion de nerfer la grenade à gaz de Smoke pour qu'elle ne traverse plus les murs, les sols et les plafonds.

Nous devrions en apprendre plus sur tout cela dans les jours ou semaines qui viennent.

