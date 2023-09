Meta Quest : la date de sortie du triple A autonome Asgard's Wrath II vient d'être dévoilée !

Développé par Sanzaru Games (l'un des studios rachetés par Meta), Asgard's Wrath 2 est la suite directe de l'excellent RPG d'action-aventure PCVR de 2019, qui demandait au joueur de traquer le dieu Trickster Loki. Voici que le titre s'apprête à débarquer pour les fêtes de fin d'année sur Meta Quest 3, Quest 2 & Quest Pro.

Le pari de Meta est risqué : proposer un triple A en autonome (60 heures d'exploration !) qui soit assez bon et qui se vende assez bien pour en développer d'autres derrière. Seulement voilà, le précédent volet est sorti en PCVR, avec des graphismes de haute volée, le studio devra donc redoubler d'efforts pour réussir à nous faire oublier que nous sommes en autonome et à nous faire comprendre qu'une version PCVR aurait été superflu (ci-dessous et à gauche, le premier volet, à droite le second) :

Le jeu sera disponible le 15 décembre 2023 au prix de 59,99 € (précommande possible) et offert pour tout achat - antérieur au 27 janvier 2024 - du Meta Quest 3. Surprise, le jeu inclura un mode de réalité mixte "dans lequel les sbires de Loki apparaitront à partir d'anomalies pouvant émerger des murs ou du plafond de votre environnement".

Le Meta Quest 3 peut être précommandé sur Amazon au prix de 549,99 € pour la version 128 Go et 699,99 € pour la 512 Go, avec Asgard's Wrath 2 offert.